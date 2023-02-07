Турция переместилась на 3 метра в сторону Аравийского полуострова – итальянский эксперт по землетрясениям

Общая протяженность разлома между тектоническими плитами составила не менее 150 километров.

Президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони оценил ситуацию, которая возникла после разрушительных землетрясений в Турции.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera учёный обратил внимание на мощность подземных толчков.

По его словам, произошло очень мощное землетрясение, которое сначала даже заставило объявить в Италии предупреждение о цунами.

"То, что мы называем Аравийской плитой, переместилось примерно на три метра в направлении с северо-востока на юго-запад относительно Анатолийской плиты", — заявил он.

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Общая протяженность разлома, по словам Карло Дольони, составила не менее 150 километров.

Он объяснил, что плоскость разлома очень наклонена, а горизонтальное смещение происходило с обеих сторон. То есть две тектонические плиты двигались друг относительно друга.

Как известно, большая часть Турции расположена на Анатолийской плите, но юго-запад Турции переходит на Аравийскую плиту рядом с Сирией.

Напомним, в течение 6 февраля Турцию всколыхнули три мощных землетрясения. Эпицентр землетрясения магнитудой 7,8 балла по шкале Рихтера зафиксировали в 37 км от турецкого города Газиантеп.

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