Турция поддержала вступление Швеции в НАТО: что стоит за этим решением — AP

26 декабря Швеция приблизилась к вступлению в НАТО после того, как комитет по иностранным делам турецкого парламента дал зеленый свет протоколу о членстве этой северной страны в военном альянсе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от своих возражений против членства Швеции во время саммита НАТО в июле, но ему потребовалось несколько месяцев, чтобы направить законопроект в парламент на ратификацию, и несколько недель, чтобы парламентский комитет дал свое согласие.

Долгожданный протокол теперь должен быть одобрен полным составом Генеральной ассамблеи, и пока неизвестно, как быстро этот вопрос будет вынесен на рассмотрение.

Швеция и Финляндия отказались от своего многолетнего нейтралитета и стремятся к членству в НАТО на фоне повышенной обеспокоенности безопасности после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Финляндия стала 31-м членом НАТО в начале этого года после того, как парламент Турции ратифицировал ее заявку на вступление.

Венгрия, единственная страна НАТО, воздерживающаяся от вступления Швеции, не объявила, когда может произойти ратификация.

ТСН.ua предлагает вашему вниманию адаптацию материала Associated Press с обзором проблем, задерживающих вступление Швеции в НАТО. Аналитики попытались разобраться, почему Турция наконец согласилась на заявку Швеции и чего ожидать дальше.

Почему Турция до сих пор медлила?

Оппозиция Турции к членству Швеции в НАТО следовала по ее убеждению, что северная страна была слишком "мягкой" по отношению к сторонникам курдских боевиков и других групп в Швеции, которые Анкара рассматривает как угрозу безопасности. К ним относятся люди, связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК), уже 39 лет ведущей повстанческую борьбу в Турции, а также лица, причастные к попытке переворота в 2016 году против правительства президента Реджепа Таипа Эрдогана.

В прошлом году Турция, Швеция и Финляндия достигли договоренности по решению проблем безопасности Анкары, а Швеция впоследствии сделала шаги к усилению антитеррористического законодательства, сделав поддержку экстремистских организаций наказанием до восьми лет заключения.

Но серия антитурецких и антиисламских протестов в Стокгольме – некоторые из которых включали сожжение Корана – также разозлила правительство Эрдогана и турецкую общественность. Хотя эти демонстрации были осуждены шведским правительством, турецкое правительство раскритиковало Швецию, имеющую законы, защищающие свободу слова, за то, что она разрешила проявления антимусульманских настроений.

Что заставило Турцию поменять свое решение?

В то время как Швеция усилила свои антитеррористические законы, чтобы ответить на беспокойство Анкары по безопасности, НАТО согласилась создать специального координатора по борьбе с терроризмом и назначила на эту должность помощника Генерального секретаря Тома Гоффуса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на саммите Альянса в июле, что Швеция согласилась "активно поддерживать усилия, направленные на активизацию процесса вступления Турции в ЕС". Швеция объявила, что будет добиваться улучшения таможенных процедур и будет принимать меры по введению безвизового режима для турецких граждан.

Переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупик в 2018 году из-за отступления страны от демократии и плохой ситуации с правами человека.

Ранее в этом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто увязал членство Швеции в НАТО с попытками Анкары приобрести истребители F-16 американского производства, а также призвал Канаду и других союзников по НАТО снять эмбарго на поставку оружия в Турцию.

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Во время дебатов во вторник, 26 декабря, в парламентском комитете оппозиционный законодатель Огуз Каан Саличи поставил под сомнение, получило ли правительство заверения от США по продаже F-16.

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает запрос Турции на F-16, но в Конгрессе США существует сильная оппозиция по продаже оружия Турции. Турция хочет приобрести 40 новых истребителей F-16 и модернизационные комплекты своего существующего флота.

Что происходит сейчас?

Одобрение парламентским комитетом открывает путь к обсуждению и ратификации протокола о присоединении Швеции к Альянсу Генеральной ассамблеей. После этого он должен быть подписан Эрдоганом, чтобы вступить в силу.

У правящей партии Эрдогана и ее союзников большинство в 600-местном парламенте. Однако Эрдоган заявил, что решение остается за законодателями. Националистические союзники его правящей партии остаются недовольны членством Швеции и обвиняют членов НАТО в безразличии к угрозе Турции со стороны РПК.

На этой неделе курдские боевики попытались проникнуть на турецкую базу на севере Ирака, в результате чего за два дня столкновений погибли 12 солдат.

Исламистские партии, разочарованные молчанием западных стран по военным действиям Израиля в Газе, могут проголосовать против законопроекта.

А как насчет Венгрии?

Правящая партия Венгрии "Фидес" во главе с премьер-министром-популистом Виктором Орбаном, которого многие считают одним из единственных союзников президента России Владимира Путина в ЕС, с июля 2022 года тормозит заявку Швеции на вступление в НАТО, утверждая, что шведские политики говорят "откровенную ложь" о состоянии демократии в Венгрии.

Однако ни Орбан, ни его чиновники не указали, какого именно возмещения они требуют от Стокгольма, чтобы снять свои оговорки относительно вступления Швеции в военный альянс.

Некоторые критики утверждают, что Венгрия использует свое потенциальное право вето о вступлении Швеции в качестве инструмента для получения уступок от Европейского Союза, который заморозил миллиардные средства для Будапешта из-за беспокойства по поводу прав меньшинств и верховенства права.

Венгерские чиновники неоднократно заявляли, что их страна не станет последним членом НАТО, который поддержит заявку Швеции. Но движение Анкары к ратификации свидетельствует о том, что время для дальнейших промедлений может истекать.

Некоторые оппозиционные политики в Венгрии, выступавшие за немедленное одобрение заявки Швеции, считают, что партия Орбана следует графику Анкары и проголосует за одобрение, как только станет ясно, что Турция сделает то же самое в ближайшее время.

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