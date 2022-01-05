Турция продлила ограничения на въезд для иностранных туристов из-за пандемии COVID-19: что следует знать украинцам

Для въезда в страну нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест на антиген, сертификат о вакцинации или доказательство выздоровления от COVID-19.

Власти Турции продлили карантинные ограничения для авиапассажиров до 31 марта 2022 года.

Об этом пишет Аvianews.com со ссылкой на аэронавигационную информацию (NOTAM).

Следовательно, туристам для въезда в Турцию необходимо иметь отрицательный результат теста, сертификат о вакцинации или доказательство выздоровления от COVID-19. При этом сертификат о вакцинации действует только в том случае, когда человек получил полный курс прививок, и с момента получения последней дозы прошло не менее 14 дней.

Непривитые туристы или те, кто пока не завершил курс вакцинации, могут въехать в Турцию при наличии ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген. Следует отметить, что срок действия ПЦР теста составляет 72 часа, а антиген теста — 48 часов. Справка об выздоровлении действует полгода. Получить ее можно только в том случае, если с момента подтверждения положительного результата ПЦР-теста прошло 28 дней.

Пока бустерной прививки Турция не требует. Страна признает все вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования.

Для детей до 12 лет тесты и прививки не обязательны. Кроме того, избежать ограничений могут те туристы, которые следуют через аэропорты Турции транзитом в третьи страны и не выходят на территорию Турции.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собирается "доставить хлопоты" французам, которые отказываются от вакцинации против COVID-19. Глава государства планирует усложнить жизнь гражданам, чтобы те были вынуждены идти за прививками.

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