Турция проведет военную операцию на севере Сирии без "разрешения" США — Эрдоган

Президент Турции заявил, что его страна настроена нанести военный удар по сирийским курдам на севере соседней страны.

В воскресенье, 29 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новое военное наступление на севере Сирии для обеспечения безопасности на южных границах своего государства.

Как сообщает агентство AP, такое заявление он сделал журналистам по возвращении из рабочего визита в Азербайджан.

"Мы не можем бороться с терроризмом, пока ждем чьего-то разрешения", – цитирует агентство слова Эрдогана.

Президент добавил, что Турция не будет ждать содействия Соединенных Штатов. "Нам и собственных сил хватит", — сказал он.

Как известно, Турция хочет создать 30-километровую "зону безопасности" вдоль сирийской границы, чтобы защититься от нападений курдских боевиков. С 2016 года турецкая армия совершила три масштабных вторжения на севере Сирии, взяв под контроль большие территории на сирийской границе.

Госдепартамент США предупредил, что следующая такая операция грозит местному гражданскому населению, а также американским солдатам, борющимся с экстремистами Исламского государства.

Спор между Вашингтоном и Анкарой возник в то время, когда Турция выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Анкара оправдывает свое несогласие, утверждая, что обе страны оказывают поддержку запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (KRP) и другим подобным группам. Однако Хельсинки и Стокгольм это отрицают.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган 30 мая намерен переговорить с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

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