Турция участвует в чешской инициативе и поставляет снаряды ВСУ: об этом стало известно из-за скандала

В Czechoslovak Group объяснили, почему существует разница между предлагаемой стоимостью от производителя и конечной от поставщика.

Турция – одна из стран, которая покупает боеприпасы для Украины в рамках чешской инициативы, снабжая ВСУ 155-мм фугасно-осколочными снарядами с предложенной стоимостью 2700 долларов.

Об этом сообщила компания-поставщик Czechoslovak Group, хотя ранее информации о том, кто именно участвует в проекте, не было из-за достаточно активной позиции РФ в некоторых странах.

При этом, в документе, циркулирующем среди журналистов, сказано, что, согласно чешской инициативе, стоимость боеприпаса составляет 3200 долларов, что на 500 долларов больше предложения производителя. Именно поэтому в Czechoslovak Group раскрыли роль Турции в этой истории и объяснили, что цена предложения всегда ориентировочная, а не законтрактованная. Там согласились с тем, что разница между ценами в этом случае является справедливой и умеренной прибылью.

"Компания является не простым посредником или перепродавцом, а предоставляет достаточно сложную услугу со значительной прибавочной стоимостью, используя свои давние ноу-хау в области торговли военными материалами", – пояснили в Czechoslovak Group.

К тому же, существует существенная разница между ценой на складе производителя и ценой на складе у заказчика. Во втором случае к прайсу добавляются транспортные расходы по перевозке взрывоопасного военного груза, страхование, налог, пошлина и стоимость тары. Также существуют непубличные расходы, например "замена некоторых компонентов боеприпасов на компоненты нового производства".

Напомним, ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что Чехия будет финансировать поставки боеприпасов для Украины, в том числе из части доходов от замороженных в ЕС российских активов.

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