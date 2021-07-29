Турция в огне: пламя досталось нескольких популярных курортов, среди которых Бодрум (фото, видео)

Горят южные провинции Турции.

Масштабные лесные пожары в Турции, кроме Анталии и Мармариса, распространились на территории других провинций страны. В частности, горят Бодрум, Адана, Мерсин, Османие, Кайсери, Мугла.

Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

По данным телеканала, огонь зафиксировали в лесах вблизи Бодрума. Сложная ситуация сейчас в в Адане, Кайсери и Мерсине. Там огонь полыхает в районе населенных пунктов.

В то же время в турецком Мармарисе туристов и сотрудников гостиниц начали эвакуировать. Там подобрался вплотную к жилым домам и туристическим комплексам.

CNN Turk

По последней информации министра сельского и лесного хозяйства Турции, один из отелей в курортном Бодруме эвакуируют также из-за лесного пожара. В общем, он говорит, что в стране более 180 человек пострадали в результате лесных пожаров.

Bodrum da yanıyor

aklım da deli sorular? #bodrum pic.twitter.com/f7xQ1i73K6 — TC Şükran Güner (@ Atam_1920) July 29, 2021

Напомним, в Турции, где несколько дней температура воздуха достигала отметок до + 50 ° С, вспыхнули масштабные лесные пожары. Горят популярные среди украинцев районы Анталии и Сиде. Во время пожаров уже пострадали более полусотни человек. Часть из них госпитализировали с ожогами и удушьем. По информации МИД, украинцы за помощью не обращались. В Анталии говорят, что с пожарами таких масштабов, дела еще не было.

В курортной Анталии, на побережье Средиземного моря, в результате масштабного лесного пожара погибли три человека.

Местные СМИ озвучивают версию возгорания на свалке. В то же время местные власти заявляют — гореть начало одновременно в четырех разных местах и это кажется подозрительным.

Также в Турции начали расследование причин масштабных лесных пожаров.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку