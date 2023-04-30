Турция внезапно закрыла свое воздушное пространство для армянской авиакомпании

Турция без предупреждения закрыла воздушное пространство для авиакомпании из Армении.

Турция в субботу, 29 апреля, без предупреждения закрыла свое воздушное пространство для армянской авиакомпании FlyOne Armenia.

Об этом пишет УНН.

"По непонятным для нас причинам и без каких-либо видимых оснований турецкие власти отменили ранее выданное авиакомпании FlyOne Armenia разрешение на выполнение рейсов в Европу через воздушное пространство Турции. Турецкие власти отменили разрешение без предварительного уведомления, поставив нашу авиакомпанию и наших пассажиров в неудобную ситуацию", – прокомментировал председатель правления FlyOne Арам Ананян.

FlyOne Armenia, дочерняя компания молдавской авиакомпании FlyOne, начавшая свою деятельность в декабре 2021 года.

Напомним, президент Турции Эрдоган впервые после болезни появился на публике вместе с президентом Азербайджана (видео).

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