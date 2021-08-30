Турция вводит ограничения для невакцинированных туристов: что изменится для украинцев

Турция вводит ограничения для невакцинированных туристов: что изменится для украинцев

Изменения начнут действовать с 6 сентября.

Турция с 6 сентября вводит новые правила и ограничения для невакцинированных туристов: касается это и украинцев.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

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Отмечается, что вакцинированные путешественники смогут посещать публичные места только с отрицательным ПЦР-тестом. Впрочем, он должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до посещения публичного места. Кроме того, с начала осени в Турции проверять у каждого посетителя при входе "код HES", который является системой отслеживания COVID.

Требования к предъявлению ПЦР-теста также будут действовать:

на общественных мероприятиях: концерты,

в публичных местах: выставки, кинотеатры и театры,

во время междугородних поездок общественным транспортом.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Греции озвучило ряд ограничений для граждан, не имеющих прививки от коронавируса. В стране вход в кафе, ресторанов, клубов будет запрещен для тех, кто не имеет доказательств COVID-вакцинации или выздоровления от коронавируса.

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