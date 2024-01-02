Турция заблокировала проход в Черное море тральщиков, подаренных Великобританией Украине

В Анкаре заявили, что корабли не смогут пройти через турецкие проливы к Черному морю до тех пор, пока идет война в Украине.

Турция не дала разрешения на проход в Черное море двум тральщикам, которые Великобритания безвозмездно передала Украине.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации Турции.

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"Утверждение некоторых СМИ о том, что "подаренные Украине Соединенным Королевством минно-розыскные корабли пропустили через турецкие проливы к Черному морю" не соответствуют действительности.

Tурция сразу квалифицировала специальную военную операцию России против Украины как войну и в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтре о режиме проливов закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон (России и Украины)", – говорится в сообщении.

В Центре добавили, что тральщики, подаренные Украине Великобританией, не смогут пройти через турецкие проливы к Черному морю, пока продолжается война и заверили, что союзники по НАТО были проинформированы об этом.

"Турция, беспристрастно и добросовестно выполняющая Конвенцию Монтре с 1936 года, сохраняет свою твердую решительность и принципиальную позицию на протяжении всей этой войны, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в Черном море", — подытожил Центр противодействия дезинформации Турции.

Когда Россия начала вторжение в Украину в феврале 2022 года, Турция запустила Конвенцию Монтре в 1936 году (конвенция восстановившая суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море), фактически заблокировав проход военных кораблей воюющих сторон. Пакт не распространяется на корабли, возвращающиеся на свои базы.

Как передает Reuters, Турция также предупреждала нечерноморские страны не отправлять военные корабли через проливы.

Согласно Конвенции Монтре военные корабли невоевающих сторон могут проходить через проливы во время войны. Но в конвенции также говорится, что Анкара имеет последнее слово о проходе всех военных кораблей, если сочтет, что ей угрожает быть вовлеченной в войну.

Что известно о тральщиках Sandown, которые Британия передала Украине

Напомним, что в декабре 2023 года Британия заявила, что передаст Украине два минных тральщика.

Передача – часть морской инициативы для Украины. У страны уже два таких корабля "Черкассы" и "Чернигов", но из-за российского вторжения они до сих пор в британских портах. Sandown (Сендаун) предназначены для поиска и уничтожения морских мин с помощью морских подводных дронов.

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