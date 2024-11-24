Турция помешала России захватить Одессу и Николаев: посол раскрыл подробности

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину Турция, согласно Конвенции Монтре, закрыла проливы Босфор и Дарданеллы, что не позволило агрессору использовать морское преимущество для захвата Одессы, Николаева и других территорий.

Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднарь Укринформу.

"Одним из ключевых этапов обороны Украины стало закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы. Одну «Москву» мы потопили, а еще два российских крейсера ждали в Средиземном море. И то, что Турция закрыла проливы, считаю, не позволило России использовать свое преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий, которые, по планам Москвы, должны быть оккупированы в результате операций с моря", — сказал он.

Дипломат отметил, что Турция стала важным транспортным хабом для Украины. Ранее украинские перевозчики не могли транспортировать грузы, останавливавшиеся в турецких портах из-за ограничения нормативной базы. В настоящее время действует транспортный безвиз, и украинские компании без лицензий и разрешений перевозят необходимые грузы через Турцию.

Напомним, американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Украина имеет огромное стратегическое значение для США, в том числе из-за богатых запасов редкоземельных элементов стоимостью до 7 триллионов долларов. Кроме того, Украина является ключевым поставщиком продовольствия для Африки, что делает его важным в глобальном контексте.

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