Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, направляющихся в Сирию

Турция закрыла воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает TRT Haber.

"Мы закрыли воздушное пространство для военных самолетов России, и даже для гражданских самолетов, которые летели в Сирию и увозили солдат. Мы давали разрешения на три месяца. У них было разрешение до апреля", — сказал он.

Турция и Deutsche Bank находятся на завершающей стадии переговоров о предоставлении кредита на миллиард евро для финансирования закупки сжиженного газа, что позволит уменьшить зависимость страны от российского импорта. Турция диверсифицирует поставки природного газа и теперь будет покупать американский СПГ.

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