Турция запретила проход кораблей-миноискателей, подаренных Украине Британией – в ВМС объяснили ситуацию

В Анкаре заявили, что корабли не смогут пройти через турецкие проливы к Черному морю до тех пор, пока в Украине идет война.

Турция не дала разрешения на проход в Черное море двум тральщикам, которые Великобритания безвозмездно передала Украине.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук 3 января в эфире телемарафона прокомментировал ситуацию по передаче кораблей-миноискателей.

По его словам, Военно-морские силы не давали запрос Турции о прохождении этих тральщиков в Черное море. Поскольку Турция сразу квалифицировала "специальную военную операцию" России против Украины как войну и в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтре закрыла свои проливы для военных кораблей воюющих сторон (России и Украины), поэтому другого варианта ожидать не стояло.

"Могу только подтвердить, что таких намерений у нас (ВМС — ред.) не было... Соответственно и Россия не может заводить корабли в акваторию Черного моря, поэтому в этом смысле здесь абсолютный паритет со стороны Турецкой Республики и никаких поводов для "зрады" нет ", – отметил он.

По словам Плетенчука, на сегодняшний день Украина использует для разминирования Черного моря специальное роботизированное оборудование – дроны. Он также добавил, что Россия несколько снизила интенсивность минирования Черного моря.

"В первую очередь это вызвано противодействием со стороны Сил обороны и безопасности Украины. Однако мы работаем в штатном режиме — меры по разминированию периодически проходят", — резюмировал Дмитрий Плетенчук.

Напомним, в декабре 2023 года Британия заявила, что передаст Украине два минных тральщика. Передача – часть морской инициативы для Украины. У страны уже два таких корабля "Черкассы" и "Чернигов", но из-за российского вторжения они до сих пор в британских портах. Тральщик предназначен для поиска и уничтожения морских мин с помощью морских подводных дронов.

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