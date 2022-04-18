Турция заявила о военной операции на севере Ирака

Власти Турции также отчитались об авиаударах по укрытиям, бункерам и пещерам, где Рабочая партия Курдистана хранила боеприпасы.
Власти Турции заявили о проведении военной операции на севере Ирака. Ее целью является нейтрализация Рабочей партии Курдистана.
Об этом сообщает Миноборона Турции.
"В соответствии с нашими правами на самооборону, вытекающими из статьи 51 Устава ООН, против объектов террористов на севере Ирака (регионы Метина, Зап и Авашин-Басьян) была начата операция "Pençe-Kilit" ("Коготь-Замок" — ред.), — говорится в сообщении минобороны.
Власти Турции также отчитались об авиаударах по укрытиям, бункерам и пещерам, где Рабочая партия Курдистана хранила боеприпасы. В минобороны добавили, что проведение операции осуществляется при координации "с друзьями и союзниками", приняты меры для неущерба гражданскому населению, историческим и культурным объектам ценностям, окружающей среде.
Читайте также:
- 18 апреля гуманитарные коридоры в Украине не будут работать – Верещук
- Ракеты в последний момент изменили направление: в горсовете Львова сообщили, куда целились оккупанты
- Четырехлетняя Алиса уже 53 дня не выходит из укрытия в Мариуполе, пока ее мама спасает раненых защитников (видео)