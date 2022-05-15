Турция заявила об условиях вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Турция заявила об условиях вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не против политики открытых дверей НАТО, но есть вопросы.

Швеция и Финляндия должны прекратить поддержку курдских организаций, которые турки признали террористическими, и снять ограничения на экспорт оборонной продукции в Турцию.

Об этом на прессбрифинге в Берлине сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает "Укринформ".

"Они (Финляндия и Швеция — ред.) должны прекратить поддерживать терроризм. Должны быть определенные гарантии безопасности. Кроме того, страны, желающие вступить в НАТО, должны снять ограничения на экспорт оборонной продукции в Турцию", — заявил Чавушоглу.

Министр подчеркнул, что Турция поддерживает политику открытых дверей НАТО.

"Как Турция мы долгое время поддерживаем политику открытых дверей НАТО. Хотя многие страны-члены НАТО выступают против членства Грузии, Украины и даже Боснии и Герцеговины, мы подчеркивали, что в принципе поддерживаем политику открытых дверей. НАТО является альянсом, это не союз или организация. Поэтому здесь очень важна альянсная солидарность", — сказал Чавушоглу.

По его словам, Турция представила союзникам фотографии и документы, свидетельствующие о встречах представителей Финляндии и Швеции с представителями Рабочей партии Курдистана (PKK) и курдскими отрядами народной самообороны (YPG), а также о предоставлении им оружия Швецией.

Напомним, что в Европарламенте пригрозили Турции изоляцией в НАТО в случае блокирования вступления Финляндии и Швеции. В НАТО считают, что нет никакой понятной причины откладывать или блокировать процесс вступления в Североатлантический альянс.

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