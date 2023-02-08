Турцию снова всколыхнули землетрясения (фото)

Повторные толчки зафиксировали на юге и в центре Турции.
В Турции в среду, 8 февраля, снова произошли новые землетрясения на юге и в центре страны.
Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
За последние шесть часов в центральной и южной части Турции зарегистрировали около восьми новых землетрясений. Магнитуда сильнейшего из них составляла 4,9 балла, он произошел около 10:00 утра 8 февраля.
Сейсмологи продолжают фиксировать землетрясения в Турции и Сирии, однако они не так мощны, как произошедшие 6 февраля.
По последним данным управления по чрезвычайным ситуациям, в результате землетрясения в Турции и Сирии, которое произошло 6 февраля, количество жертв выросло до 9638 человек.
В Турции погибли 7108 человек, еще 40 910 получили ранения. В регионах Сирии – не менее 2530 погибших и 4645 раненых.
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