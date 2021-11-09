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Турцию всколыхнуло мощное землетрясение: повреждены здания, есть пострадавший (видео)

Турцию всколыхнуло мощное землетрясение: повреждены здания, есть пострадавший (видео)

Associated Press

Одно здание полностью разрушено.

В Турции в городе Конья произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщают Yeni Safak и Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что эпицентр подземных толчков находился в провинции Конья, а ячейка залегала на глубине 10,6 км. Подземные толчки повредили строения.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа уточнил, что в результате пострадал один человек. Два заброшенных здания разрушены, одно — повреждено.

"Мы дежурим в области. Надеюсь, что результат землетрясения ограничится этим, желаю, чтобы наша Конья поскорее восстановилась", — написал он в Twitter.

В свою очередь, канцелярия губернатора Коньи призывает людей не паниковать. Там заверили, что следят за ситуацией и обещают информировать население.

"Пока ничего неблагоприятного не обнаружили", — сообщили в канцелярии.

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