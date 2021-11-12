Турецкая авиакомпания будет отказывать в перевозках в Минск гражданам некоторых стран

В "черном списке" – Сирия, Ирак и Йемен.
Авиаперевозчик Turkish Airlines, обвиняемый в прессе в причастности к напряженной ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, объявил перечень стран, граждан которых не будут принимать на рейсы в Минск.
Об этом сообщил в Twitter руководитель бюро международной политики президента Польши Якуб Кумах.
По словам польского чиновника, на рейсы Turkish Airlines в Минск не будут продавать билеты гражданам ряда стран Ближнего Востока. В "черном списке" – Сирия, Ирак и Йемен. Исключение составят только владельцы дипломатических паспортов.
"От имени президента Польши спасибо всем участникам переговоров этому делу", — написал Якуб Кумах.
Напомним, ранее в министерстве иностранных дел Турции отрицали какую-либо причастность к миграционному кризису на границах Беларуси со странами ЕС. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу предложил Варшаве отправить в Турцию специальную комиссию для проверки причастности турецкого государства к этой ситуации.
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