Турецкая авиакомпания будет отказывать в перевозках в Минск гражданам некоторых стран

Турецкая авиакомпания будет отказывать в перевозках в Минск гражданам некоторых стран

В "черном списке" – Сирия, Ирак и Йемен.

Авиаперевозчик Turkish Airlines, обвиняемый в прессе в причастности к напряженной ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, объявил перечень стран, граждан которых не будут принимать на рейсы в Минск.

Об этом сообщил в Twitter руководитель бюро международной политики президента Польши Якуб Кумах.

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По словам польского чиновника, на рейсы Turkish Airlines в Минск не будут продавать билеты гражданам ряда стран Ближнего Востока. В "черном списке" – Сирия, Ирак и Йемен. Исключение составят только владельцы дипломатических паспортов.

"От имени президента Польши спасибо всем участникам переговоров этому делу", — написал Якуб Кумах.

Напомним, ранее в министерстве иностранных дел Турции отрицали какую-либо причастность к миграционному кризису на границах Беларуси со странами ЕС. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу предложил Варшаве отправить в Турцию специальную комиссию для проверки причастности турецкого государства к этой ситуации.

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