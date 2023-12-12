“Турецкая драма”: депутат договорился к сердечному приступу, проклиная Израиль (видео)

Битмез потерял сознание после окончания своей речи.
В турецком парламенте 12 декабря 2023 года произошел инцидент — у депутата Хасана Битмеза произошло сердечное приступ. Это произошло после его обращения к коллегам с призывом прекратить сотрудничество с Израилем.
Депутата реанимировали прямо в здании парламента, информирует "7 канал". После этого его госпитализировали, состояние политика медики оценивают как тяжелое.
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Во время выступления Хасан Битмез критиковал власти Турции за продолжение сотрудничества с Израилем. Он заявил, что Аллах накажет всех союзников официального Иерусалима. Поэтому Анкара должна прервать торговые отношения с Израилем.
LOL! Turkish MP Hasan Bitmez says God will punish Israel и instantly has heart attack. pic.twitter.com/x3oXhqOP8i— Uri Kurlianchik (@VerminusM) December 12, 2023
Некоторые коллеги Битмеза раскритиковали его позицию и выразили свое недовольство из-за замечаний правительства. А кто-то даже сказал, что случившееся с ним является “гневом Аллаха”.
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