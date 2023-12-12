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“Турецкая драма”: депутат договорился к сердечному приступу, проклиная Израиль (видео)

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
478
Время на прочтение
2 мин
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“Турецкая драма”: депутат договорился к сердечному приступу, проклиная Израиль (видео)

Хасан Битмез/X (Twitter)

Битмез потерял сознание после окончания своей речи.

В турецком парламенте 12 декабря 2023 года произошел инцидент — у депутата Хасана Битмеза произошло сердечное приступ. Это произошло после его обращения к коллегам с призывом прекратить сотрудничество с Израилем.

Депутата реанимировали прямо в здании парламента, информирует "7 канал". После этого его госпитализировали, состояние политика медики оценивают как тяжелое.

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Во время выступления Хасан Битмез критиковал власти Турции за продолжение сотрудничества с Израилем. Он заявил, что Аллах накажет всех союзников официального Иерусалима. Поэтому Анкара должна прервать торговые отношения с Израилем.

Некоторые коллеги Битмеза раскритиковали его позицию и выразили свое недовольство из-за замечаний правительства. А кто-то даже сказал, что случившееся с ним является “гневом Аллаха”.

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Дата публикации
Просмотры
478
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