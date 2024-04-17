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Турецкая компания Baykar протестировала новую крылатую ракету с искусственным интеллектом – видео

Турецкая компания Baykar протестировала новую крылатую ракету с искусственным интеллектом – видео

Турецкая ракета Kemankes 2 Mini Smart /Фото: скриншот

В Турции протестировали новую крылатую ракету от Baykar Kemankes 2 Mini Smart.

Турецкая компания Baykar провела испытание новой крылатой ракеты Kemankes 2 Mini Smart с искусственным интеллектом.

Об этом рассказали глава компании Baykar Сельчук Байрактар и издание Yirmidort.tv.

Ракета Baykar Kemankes 2 Mini Smart имеет дальность полета более 200 км. Она распознает свою цель благодаря системе оптической наводки, поддерживаемой искусственным интеллектом. Ракета сможет уничтожить свою цель с полной точностью даже в сложных погодных условиях.

Для тестового запуска разработчики применили внедорожник, на котором были установлены специальные крепления для установки ракеты. После разгона до требуемой скорости ракета Kemankes 2 взлетела в воздух.

Напомним, команда украинских инженеров разрабатывает подлодку, которая способна запускать торпеды (фото).

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