Турецкая компания Baykar протестировала новую крылатую ракету с искусственным интеллектом – видео

В Турции протестировали новую крылатую ракету от Baykar Kemankes 2 Mini Smart.
Турецкая компания Baykar провела испытание новой крылатой ракеты Kemankes 2 Mini Smart с искусственным интеллектом.
Об этом рассказали глава компании Baykar Сельчук Байрактар и издание Yirmidort.tv.
Ракета Baykar Kemankes 2 Mini Smart имеет дальность полета более 200 км. Она распознает свою цель благодаря системе оптической наводки, поддерживаемой искусственным интеллектом. Ракета сможет уничтожить свою цель с полной точностью даже в сложных погодных условиях.
Türk Havacılığının Altın Çağı— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 16 апреля 2024
Kanatlarımızın altındaki güç!
Bayraktar #KEMANKEŞ 2
Golden Age of Turkish Aviation
The power beneath our wings! #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/FmAe4KIWpP
Для тестового запуска разработчики применили внедорожник, на котором были установлены специальные крепления для установки ракеты. После разгона до требуемой скорости ракета Kemankes 2 взлетела в воздух.
Напомним, команда украинских инженеров разрабатывает подлодку, которая способна запускать торпеды (фото).
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