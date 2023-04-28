Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Турецкая компания BAYKAR впервые представила собственную крылатую ракету

Турецкая компания BAYKAR впервые представила собственную крылатую ракету

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1493
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Турецкая компания BAYKAR впервые представила собственную крылатую ракету

BAYKAR представил ракету собственного производства

Ракета может выполнять полет в автономном режиме с помощью системы автопилота и снабжена жидкотопливным реактивным двигателем.

Турецкая оборонная компания Baykar впервые разработала собственную крылатую ракету разработки Kemankes. Ее способность – поражение стратегических целей в глубоком тылу противника.

Об этом 27 апреля сообщила компания Baykar.

Ракета длиной 1,73 метра и высотой – 0,4 метра. Она оснащена системой оптического наведения с поддержкой искусственного интеллекта, обеспечивающего обнаружение, идентификацию и наведение на цель на финальном отрезке полета.

"Длина ракеты – 1,73 метра, а высота – 0,4 метра. Размах крыльев составляет 1,25 метра. Максимальный вес ракеты – 30 килограммов, из которых 6 кг – боевая часть. Заявленная крейсерская скорость крылатой ракеты составляет 0,3 Маха" (360 км/ч), однако она может развивать максимальную скорость до 0,7 Маха (720 км/ч). Так называемый "рабочий потолок" для него составляет 5500 метров", — говорится в сообщении.

Кроме того, ракета может выполнять полет в автономном режиме с помощью автопилота и оснащена жидкотопливным реактивным двигателем, который обеспечивает ее работу в течение 60 минут.

"Наведение ракеты на цель выполняет оптическая система наведения с 2-осевой стабилизацией, 36-кратным зумом и лазерным дальномером с радиусом действия 2,8 километра. Система наведения оснащена искусственным интеллектом, которая способна поражать цели в автоматическом режиме или в ручном режиме при наличии на финальном отрезке полета. Вероятно, управление ракетой может передаваться от одного оператора к другому". – заявили в компании.

Производители новой ракеты сообщили, что представленный крылатый боеприпас могут нести беспилотники производства компании Baykar, такие как Bayraktar Akinci, Bayraktar TB-2 и Bayraktar TB-3.

Накануне Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал новый беспилотник-истребитель Bayraktar, оснащенный украинским двигателем.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1493
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация