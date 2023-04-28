Турецкая компания BAYKAR впервые представила собственную крылатую ракету

Ракета может выполнять полет в автономном режиме с помощью системы автопилота и снабжена жидкотопливным реактивным двигателем.

Турецкая оборонная компания Baykar впервые разработала собственную крылатую ракету разработки Kemankes. Ее способность – поражение стратегических целей в глубоком тылу противника.

Об этом 27 апреля сообщила компания Baykar.

Ракета длиной 1,73 метра и высотой – 0,4 метра. Она оснащена системой оптического наведения с поддержкой искусственного интеллекта, обеспечивающего обнаружение, идентификацию и наведение на цель на финальном отрезке полета.

"Длина ракеты – 1,73 метра, а высота – 0,4 метра. Размах крыльев составляет 1,25 метра. Максимальный вес ракеты – 30 килограммов, из которых 6 кг – боевая часть. Заявленная крейсерская скорость крылатой ракеты составляет 0,3 Маха" (360 км/ч), однако она может развивать максимальную скорость до 0,7 Маха (720 км/ч). Так называемый "рабочий потолок" для него составляет 5500 метров", — говорится в сообщении.

Кроме того, ракета может выполнять полет в автономном режиме с помощью автопилота и оснащена жидкотопливным реактивным двигателем, который обеспечивает ее работу в течение 60 минут.

"Наведение ракеты на цель выполняет оптическая система наведения с 2-осевой стабилизацией, 36-кратным зумом и лазерным дальномером с радиусом действия 2,8 километра. Система наведения оснащена искусственным интеллектом, которая способна поражать цели в автоматическом режиме или в ручном режиме при наличии на финальном отрезке полета. Вероятно, управление ракетой может передаваться от одного оператора к другому". – заявили в компании.

Производители новой ракеты сообщили, что представленный крылатый боеприпас могут нести беспилотники производства компании Baykar, такие как Bayraktar Akinci, Bayraktar TB-2 и Bayraktar TB-3.

Накануне Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал новый беспилотник-истребитель Bayraktar, оснащенный украинским двигателем.

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