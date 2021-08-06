Турецкие спасатели борются с масштабными лесными пожарами: в них провинциях до сих пор горит

Турецкие спасатели борются с масштабными лесными пожарами: в них провинциях до сих пор горит

Пожары не удалось обуздать еще в пяти провинциях Турции.

В Турции, где продолжаются масштабные пожары, по состоянию на 6 августа продолжается тушение еще 12 возгораний. Удалось погасить 196 очагов возгораний с 208.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Anadolu.

Тушение пожаров продолжается в пяти провинциях — Анталии, Мугла, Испарте, Айдын и Денизли. Эрдоган заверил, что Турция направила все усилия на борьбу с пожарами. По его данным, в тушении возгораний привлечено, кроме другой техники, 56 вертолетов.

Эрдоган напомнил о поддержке предоставленной странами, в частности, направленные 5 самолетов из Украины привлекут к тушению лесов в круглосуточном режиме. Также он рассказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности направить в Турцию дополнительные группы пожарных

"Более шестисот профессиональных пожарных из Азербайджана участвуют в тушении лесных пожаров в Турции. В ближайшее время в Турции прибудет еще сто азербайджанских пожарных", — сказал президент.

Напомним, природные пожары в Турции начались 10 дней назад. Они привели к гибели восьми человек. По меньшей мере, 770 жителей пострадали. Уничтожено лесные массивы, повреждены дома. Уже арестовали 6 человек по обвинению в поджогах лесов в двух районах юго-западной турецкой провинции Мугла.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил помочь Турции в тушении пожаров. Два украинских самолета тушили огонь в окрестностях Анталии. За это президент страны Реджи Эрдоган выразил благодарность.

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