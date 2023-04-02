Турецкий беспилотник с украинским двигателем поразил цель на расстоянии 140 км (видео)

Турецкий боевой беспилотный летательный аппарат Akinci с украинским двигателем, который создала компания Baykar Makina, поразил цель на расстоянии 140 километров.

Об этом сообщила пресс-служба Baykar Makinа.

БПЛА поднялся в воздух в центре, расположенном в Чорлу, провинции Текирдаг. Цель была поражена в районе Синопа в Черноморском регионе.

Расстояние между беспилотником и целью на момент запуска составило 140 км. После чего БПЛА AKINCI успешно приземлился.

По словам технического директора Baykar Makin Сельчука Байрактара, это было первое в Турции испытание поражения сверхзвуковой управляемой ракетой.

Напомним, турецкий беспилотник Kızılelma с украинским двигателем совершил первый полет.

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