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Турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma с украинским "сердцем" совершил первый полет: видео

Турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma с украинским "сердцем" совершил первый полет: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
760
Время на прочтение
2 мин
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Турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma с украинским "сердцем" совершил первый полет: видео

Фото: скриншот с видео

На Kızılelma установлен турбореактивный двигатель украинской компании "Мотор Сич", позволяющий достигать максимальной скорости 800 км/ч.

В среду, 14 декабря, председатель правления компании Baykar и ее технический руководитель Сельчук Байрактар поделился видео взлета первого в Турции беспилотного истребителя Kızılelma.

Кадры успешного испытания он опубликовал в Twitter.

"Мы не могли больше держать это на земле! Слава Богу..." – прокомментировал Сельчук Байрактар.

Как сообщают турецкие СМИ, этот беспилотник станет платформой, которая революционизирует поле боя благодаря возможности посадки и взлета на корабле с короткими взлетно-посадочными полосами. Один из них, корабль TCG Anadolu, построенный Турцией, сейчас проходит крейсерские испытания.

Также Kızılelma может вести воздушное сражение с агрессивными маневрами и использованием ракет "воздух-воздух".

На новом беспилотнике установлен турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ украинской компании "Мотор Сич". Благодаря этому он может развивать максимальную скорость до 800 км/ч. Его максимальная продолжительность полета составляет 5 часов, а верхний предел полета – 12 км.

Боевая погрузка беспилотника-истребителя составляет 1 тонну.

Напомним, ранее беспилотный истребитель успешно прошел тест по пути к первому полету, проведя в воздухе около шести секунд.

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Дата публикации
Просмотры
760
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