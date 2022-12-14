Турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma с украинским "сердцем" совершил первый полет: видео

В среду, 14 декабря, председатель правления компании Baykar и ее технический руководитель Сельчук Байрактар поделился видео взлета первого в Турции беспилотного истребителя Kızılelma.

Кадры успешного испытания он опубликовал в Twitter.

"Мы не могли больше держать это на земле! Слава Богу..." – прокомментировал Сельчук Байрактар.

Daha fazla yerde tutamadık uçtu!

Rabbimize şükürler olsun... #KIZILELMA ✈️



Мы не можем бросить его на земле. It flew! Thanks to our Lord. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022

Как сообщают турецкие СМИ, этот беспилотник станет платформой, которая революционизирует поле боя благодаря возможности посадки и взлета на корабле с короткими взлетно-посадочными полосами. Один из них, корабль TCG Anadolu, построенный Турцией, сейчас проходит крейсерские испытания.

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Также Kızılelma может вести воздушное сражение с агрессивными маневрами и использованием ракет "воздух-воздух".

На новом беспилотнике установлен турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ украинской компании "Мотор Сич". Благодаря этому он может развивать максимальную скорость до 800 км/ч. Его максимальная продолжительность полета составляет 5 часов, а верхний предел полета – 12 км.

Боевая погрузка беспилотника-истребителя составляет 1 тонну.

Напомним, ранее беспилотный истребитель успешно прошел тест по пути к первому полету, проведя в воздухе около шести секунд.

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