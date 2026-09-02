- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1333
- Время на прочтение
- 2 мин
Турецкие авиакомпании массово отменяют рейсы в Москву: что известно (видео)
На утро 2 сентября было отменено сразу несколько десятков вылетов из Турции в РФ. Отменены и обратные рейсы из Москвы, Петербурга и Самары в Турцию.
Турецкие авиакомпании начали отменять рейсы в Москву из-за «ситуации с воздушным пространством». Пассажиры вынуждены часами ждать вылета. В то же время, в трех московских аэропортах задержали или отменили 77 рейсов.
Об этом сообщили российские СМИ.
Турецкие авиаперевозчики начали отменять рейсы в Москву, ссылаясь на «ситуацию с воздушным пространством». Поэтому пассажирам приходится ждать вылета более 10 часов.
В частности, рейс PC1456 авиакомпании Pegasus, который должен был следовать из турецкого Бодрума в российскую столицу, отменили уже во время посадки. Пассажиры ночного рейса получили сообщение об отмене вылета из-за «ситуации с воздушным пространством». По их словам, ограничения касались рейсов всех турецких авиакомпаний.
«Чего ожидать, мы не знаем, наша турецкая сторона запрещает вылеты», — говорят в авиакомпании Pegasus.
К утру 2 сентября было отменено сразу несколько десятков вылетов: Стамбул — Москва, Стамбул — Петербург, Бодрум — Москва, Даламан — Москва, Измир — Москва, Анталья — Москва, Анталья — Петербург и Анталья — Самара.
Отменены и обратные рейсы из Москвы, Петербурга и Самары в Турцию.
В то же время, в трех московских аэропортах задержали или отменили 77 рейсов.
В частности, ночью в аэропорту «Внуково» вводили ограничения из-за атаки беспилотников. Около шести часов утра их отменили.
Напомним, вечером 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал международные авиакомпании, страховщиков и пассажиров отказаться от использования воздушного пространства России из-за опасности дронов и боевых действий. Глава государства подчеркнул, что Украина не представляет угрозы гражданским самолетам, однако война фактически закрывает российское небо, делая его зоной повышенного риска.