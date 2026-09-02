Турецкие авиакомпании массово отменяют рейсы в Москву: что известно (видео)

Пассажиры отмененного рейса из Бодрюма в Москву

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Турецкие авиакомпании начали отменять рейсы в Москву из-за «ситуации с воздушным пространством». Пассажиры вынуждены часами ждать вылета. В то же время, в трех московских аэропортах задержали или отменили 77 рейсов.

Об этом сообщили российские СМИ.

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Турецкие авиаперевозчики начали отменять рейсы в Москву, ссылаясь на «ситуацию с воздушным пространством». Поэтому пассажирам приходится ждать вылета более 10 часов.

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В частности, рейс PC1456 авиакомпании Pegasus, который должен был следовать из турецкого Бодрума в российскую столицу, отменили уже во время посадки. Пассажиры ночного рейса получили сообщение об отмене вылета из-за «ситуации с воздушным пространством». По их словам, ограничения касались рейсов всех турецких авиакомпаний.

«Чего ожидать, мы не знаем, наша турецкая сторона запрещает вылеты», — говорят в авиакомпании Pegasus.

К утру 2 сентября было отменено сразу несколько десятков вылетов: Стамбул — Москва, Стамбул — Петербург, Бодрум — Москва, Даламан — Москва, Измир — Москва, Анталья — Москва, Анталья — Петербург и Анталья — Самара.

Отменены и обратные рейсы из Москвы, Петербурга и Самары в Турцию.

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В то же время, в трех московских аэропортах задержали или отменили 77 рейсов.

В частности, ночью в аэропорту «Внуково» вводили ограничения из-за атаки беспилотников. Около шести часов утра их отменили.

Дата публикации 11:47, 02.09.26 Количество просмотров 42 Турецкие авиакомпании массово отменяют рейсы в Москву

Напомним, вечером 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал международные авиакомпании, страховщиков и пассажиров отказаться от использования воздушного пространства России из-за опасности дронов и боевых действий. Глава государства подчеркнул, что Украина не представляет угрозы гражданским самолетам, однако война фактически закрывает российское небо, делая его зоной повышенного риска.

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