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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Турецкие авиакомпании массово отменяют рейсы в Москву: что известно (видео)

На утро 2 сентября было отменено сразу несколько десятков вылетов из Турции в РФ. Отменены и обратные рейсы из Москвы, Петербурга и Самары в Турцию.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Пассажиры отмененного рейса из Бодрума в Москву

Пассажиры отмененного рейса из Бодрюма в Москву

Турецкие авиакомпании начали отменять рейсы в Москву из-за «ситуации с воздушным пространством». Пассажиры вынуждены часами ждать вылета. В то же время, в трех московских аэропортах задержали или отменили 77 рейсов.

Об этом сообщили российские СМИ.

Турецкие авиаперевозчики начали отменять рейсы в Москву, ссылаясь на «ситуацию с воздушным пространством». Поэтому пассажирам приходится ждать вылета более 10 часов.

В частности, рейс PC1456 авиакомпании Pegasus, который должен был следовать из турецкого Бодрума в российскую столицу, отменили уже во время посадки. Пассажиры ночного рейса получили сообщение об отмене вылета из-за «ситуации с воздушным пространством». По их словам, ограничения касались рейсов всех турецких авиакомпаний.

«Чего ожидать, мы не знаем, наша турецкая сторона запрещает вылеты», — говорят в авиакомпании Pegasus.

К утру 2 сентября было отменено сразу несколько десятков вылетов: Стамбул — Москва, Стамбул — Петербург, Бодрум — Москва, Даламан — Москва, Измир — Москва, Анталья — Москва, Анталья — Петербург и Анталья — Самара.

Отменены и обратные рейсы из Москвы, Петербурга и Самары в Турцию.

В то же время, в трех московских аэропортах задержали или отменили 77 рейсов.

В частности, ночью в аэропорту «Внуково» вводили ограничения из-за атаки беспилотников. Около шести часов утра их отменили.

Напомним, вечером 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал международные авиакомпании, страховщиков и пассажиров отказаться от использования воздушного пространства России из-за опасности дронов и боевых действий. Глава государства подчеркнул, что Украина не представляет угрозы гражданским самолетам, однако война фактически закрывает российское небо, делая его зоной повышенного риска.

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