Турецкий отпуск превратился в трагедию: уличная еда убила целую семью

Семью погубила уличная еда во время отпуска. / © pixabay.com

Четверо членов одной семьи скончались, вероятно, от отравления уличной едой во время отпуска в Турции.

Об этом пишет британская газета Metro.

27-летняя Сигдем Бочек и ее 38-летний мужчина Сервет и двое их маленьких детей, проживавших в Германии, заболели только через два дня после поездки из Гамбурга в Стамбул.

Через два дня они вышли из гостиницы, где у уличного торговца попробовали популярную уличную закуску из фаршированных мидий, которые подают холодными с лимоном, а потом кокореч — пряные, жареные подаваемые в хлебе бараньи субпродукты. Впоследствии все четверо членов семьи начали блевать и ощущать тошноту. Их доставили в больницу.

Мать, 3-летний и 6-летний мальчики погибли в тот же день. Отец семьи провел еще 6 дней в реанимации, но умер.

Пока не установлено, что именно привело к смерти семьи: мидии, еда в ресторане или химикаты, которые использовались службой борьбы с вредителями их гостиницы. Главная прокуратура Стамбула начала масштабное расследование, в результате которого в настоящее время задержаны 11 человек, в том числе уличные торговцы, у которых семья покупала продукты.

