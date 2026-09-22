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Турист посетил 60 стран и назвал самые дорогие: одна из них особенно его удивила
Даже опытного путешественника некоторые туристические направления удивляют своими ценами. Лукас Бранкатизано назвал пять стран, где, по его опыту, путешественникам придется потратить немало денег.
Австралийский путешественник Лукас Бранкатизано, побывавший в 60 странах, назвал пять направлений, где расходы на путешествие удивили его больше всего. В список вошли популярные среди туристов страны Европы, Америки и Ближнего Востока.
Об этом сообщило издание Daily Mail.
29-летний житель Мельбурна рассказал в своём видео, что за время длительных путешествий он провёл около десяти месяцев в Латинской Америке, а затем почти год путешествовал по Европе, Азией и Африкой вместе с братом и друзьями.
В первую очередь Бранкатизано упомянул Италию. Саму страну он назвал замечательной, однако советует учитывать сезон. По его словам, летом популярные направления, в частности Рим, Милан и Порто-Черво, переполнены туристами, а цены существенно растут. Особенно его удивила стоимость еды — путешественник считает неоправданной пасту за более чем 50 евро.
Неожиданно дорогой для него оказался и Уругвай. Бранкатизано рассказал, что до поездки не ожидал увидеть там столь высокие цены, особенно на фоне других стран Южной Америки, которые он считает гораздо более доступными для туристов.
В то же время сама страна оставила у него положительные впечатления. Путешественник отметил местные пляжи и парки, однако подчеркнул, что Монтевидео и небольшие города вокруг столицы оказались значительно дороже, чем он ожидал.
В список попала и Швейцария. По словам австралийца, одна из главных причин высоких расходов — сильный швейцарский франк. Особенно ощутимыми для туристов являются расходы на проживание.
Бранкатизано привел пример: ночь в Швейцарии может стоить около 70–100 евро. В то же время он признал, что многие путешественники готовы мириться с такими ценами ради природы и пейзажей страны, которую он назвал одной из самых красивых в мире.
Еще одним дорогостоящим направлением для него стали США. Бранкатизано отметил, что особенно высокие расходы приходится нести туристам из Австралии и Новой Зеландии из-за курса их валют по отношению к доллару США.
Отдельно путешественник обратил внимание на культуру чаевых. По его словам, приходится доплачивать за многие услуги и даже при обычных заказах в заведениях.
Замыкает пятерку Оман. Бранкатизано объяснил высокие расходы сильной местной валютой. По его словам, из-за курса оманского риала суммы в меню могут казаться небольшими, но после пересчёта в другую валюту расходы становятся значительно более ощутимыми.
В то же время он отметил, что не все расходы в Омане одинаково высоки. В частности, путешественник назвал аренду автомобиля удобным способом передвижения по стране и добавил, что цены на еду не показались ему завышенными. Несмотря на стоимость путешествия, он также назвал Оман красивой страной.
В комментариях другие туристы частично согласились с его наблюдениями и назвали свои дорогие направления. Среди них упоминались Франция и страны Скандинавии.
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