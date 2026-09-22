Турист посетил 60 стран и назвал самые дорогие: одна из них особенно его удивила

Путешественник назвал 5 самых дорогих стран после путешествий по миру / © pexels.com

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Австралийский путешественник Лукас Бранкатизано, побывавший в 60 странах, назвал пять направлений, где расходы на путешествие удивили его больше всего. В список вошли популярные среди туристов страны Европы, Америки и Ближнего Востока.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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29-летний житель Мельбурна рассказал в своём видео, что за время длительных путешествий он провёл около десяти месяцев в Латинской Америке, а затем почти год путешествовал по Европе, Азией и Африкой вместе с братом и друзьями.

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В первую очередь Бранкатизано упомянул Италию. Саму страну он назвал замечательной, однако советует учитывать сезон. По его словам, летом популярные направления, в частности Рим, Милан и Порто-Черво, переполнены туристами, а цены существенно растут. Особенно его удивила стоимость еды — путешественник считает неоправданной пасту за более чем 50 евро.

Неожиданно дорогой для него оказался и Уругвай. Бранкатизано рассказал, что до поездки не ожидал увидеть там столь высокие цены, особенно на фоне других стран Южной Америки, которые он считает гораздо более доступными для туристов.

В то же время сама страна оставила у него положительные впечатления. Путешественник отметил местные пляжи и парки, однако подчеркнул, что Монтевидео и небольшие города вокруг столицы оказались значительно дороже, чем он ожидал.

В список попала и Швейцария. По словам австралийца, одна из главных причин высоких расходов — сильный швейцарский франк. Особенно ощутимыми для туристов являются расходы на проживание.

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Бранкатизано привел пример: ночь в Швейцарии может стоить около 70–100 евро. В то же время он признал, что многие путешественники готовы мириться с такими ценами ради природы и пейзажей страны, которую он назвал одной из самых красивых в мире.

Еще одним дорогостоящим направлением для него стали США. Бранкатизано отметил, что особенно высокие расходы приходится нести туристам из Австралии и Новой Зеландии из-за курса их валют по отношению к доллару США.

Отдельно путешественник обратил внимание на культуру чаевых. По его словам, приходится доплачивать за многие услуги и даже при обычных заказах в заведениях.

Замыкает пятерку Оман. Бранкатизано объяснил высокие расходы сильной местной валютой. По его словам, из-за курса оманского риала суммы в меню могут казаться небольшими, но после пересчёта в другую валюту расходы становятся значительно более ощутимыми.

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В то же время он отметил, что не все расходы в Омане одинаково высоки. В частности, путешественник назвал аренду автомобиля удобным способом передвижения по стране и добавил, что цены на еду не показались ему завышенными. Несмотря на стоимость путешествия, он также назвал Оман красивой страной.

В комментариях другие туристы частично согласились с его наблюдениями и назвали свои дорогие направления. Среди них упоминались Франция и страны Скандинавии.

Напомним, ранее мы сообщали, какие мегаполисы сами испортили себе репутацию и из года в год называются самыми опасными в мире.

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