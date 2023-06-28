Турист познакомился с двумя женщинами и умер из-за дерзкого вызова: что произошло

Турист из Великобритании познакомился с двумя женщинами из Канады, которые предложили ему попробовать все коктейли в баре отеля. Он принял вызов новых знакомых, однако умер из-за алкоголя.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Тимоти Саузерн из Британии уехал в отпуск на Ямайку со своей сестрой, детьми и другими родственниками. Там он познакомился с двумя женщинами из Канады, пригласившими его вместе отпраздновать день рождения одной из них. Новые знакомые бросили вызов и предложили попробовать все 21 коктейля, которые готовили в баре отеля. Мужчина попробовал 12 напитков, потому что перед тем, как встретиться с ними, он утром выпил пиво и бренди.

Затем он вернулся к своему номеру в отеле Royal Decameron Club Caribbean в Сент-Энн. Турист потерял сознание в своей комнате. Семья сообщила об этом персоналу отеля.

"Он плохо держался на ногах. Я положил его на бок и вызвал скорую помощь. Он издавал булькающие звуки", — рассказал один из родственников мужчины.

Родственники туриста сейчас обвиняют персонал отеля в том, что они не смогли должным образом позаботиться о мужчине. Когда на место происшествия прибыла медсестра, она должна была взять под контроль ситуацию, но не смогла этого сделать. Он медленно начал терять пульс и умер.

"Я сказал ей, чтобы она не сидела так, а начала делать искусственное дыхание. Она просто делала ему косвенный массаж сердца. Возможно, если бы она знала, что делает, он был бы еще здесь. Обслуживание и лечение, которое он получил, было отвратительным". – добавляет свидетель инцидента.

Патологоанатом в Кингстоне, Ямайка, назвал причиной смерти "острый гастроэнтерит в результате употребления алкоголя". Однако родственники слышали, что токсикологический отчет может занять до трех лет.

Коронер Стаффордшир Эмма Серрано также постановила, что смерть была связана с алкоголем.

Напомним, британец Макс Армфилд живет в развалинах начальной школы в Южном Лондоне после того, как изо всех сил пытался пробиться на столичный рынок недвижимости.

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