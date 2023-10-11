Турист пытался погладить медведя, который разгуливал по трассе: как все закончилось (видео)

В США мужчина пытался погладить медведя, который разгуливал по трассе и прибежал к автомобилю. К счастью, все закончилось без жертв, животное просто выхватило его телефон.

Об этом сообщает Tourons Of National Parks в Instagram. Видео можно просмотреть здесь.

Инцидент произошел на территории одного из национальных парков США. На кадрах видно, как медведь пытается залезть в машину посреди автодороги. Водителя и пассажира это, очевидно, не испугало, один из туристов даже хотел погладить животное, но медведю это не понравилось.

После этого животное лапой выбило из рук мужчины мобильный телефон и остановилось. Только после этого инцидента авто уехало.

Медведь разгуливал по трассе / Фото: скриншот с видео

В соцсетях отмечают, что поведение туристов безответственно и все могло закончиться очень трагически, если бы животное стало более агрессивным.

Как вести себя во время встречи с медведем:

Не приближайтесь к дикому животному и не шуметь, чтобы не привлечь его внимание. Медведь тоже не хочет встречаться с людьми и избегает их.

Не пытайтесь отогнать животное.

Если медведь вас заметил и двигается в вашу сторону — не нужно резко убегать, лезть на дерево или притворяться "мертвым". Все это может плохо закончиться. Вы можете бросить животному что-то из ваших вещей — куртку, рюкзак, это отвлечет его и вы сможете убежать.

Напомним, медведь во время учебы зашел на территорию школы.

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