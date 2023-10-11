Турист пытался погладить медведя, который разгуливал по трассе: как все закончилось (видео)

Пользователи соцсетей осудили действия туристов.
В США мужчина пытался погладить медведя, который разгуливал по трассе и прибежал к автомобилю. К счастью, все закончилось без жертв, животное просто выхватило его телефон.
Об этом сообщает Tourons Of National Parks в Instagram. Видео можно просмотреть здесь.
Инцидент произошел на территории одного из национальных парков США. На кадрах видно, как медведь пытается залезть в машину посреди автодороги. Водителя и пассажира это, очевидно, не испугало, один из туристов даже хотел погладить животное, но медведю это не понравилось.
После этого животное лапой выбило из рук мужчины мобильный телефон и остановилось. Только после этого инцидента авто уехало.
В соцсетях отмечают, что поведение туристов безответственно и все могло закончиться очень трагически, если бы животное стало более агрессивным.
Как вести себя во время встречи с медведем:
- Не приближайтесь к дикому животному и не шуметь, чтобы не привлечь его внимание. Медведь тоже не хочет встречаться с людьми и избегает их.
- Не пытайтесь отогнать животное.
- Если медведь вас заметил и двигается в вашу сторону — не нужно резко убегать, лезть на дерево или притворяться "мертвым". Все это может плохо закончиться. Вы можете бросить животному что-то из ваших вещей — куртку, рюкзак, это отвлечет его и вы сможете убежать.
Напомним, медведь во время учебы зашел на территорию школы.
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