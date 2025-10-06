Турист, заключенный в Дубае за секс с девушкой, погиб в ДТП после освобождения

Реклама

В Великобритании подросток, вышедший из тюрьмы в Дубае три месяца назад, погиб в результате аварии в Тоттенхеме.

Об этом пишет Unilad.

19-летний Маркус Факана провел несколько месяцев в тюрьме в Дубае после вступления в половую связь с согласия с британской девушкой, которой в то время было 17 лет.

Когда это произошло, они оба были в отпуске, но после того, как девушка вернулась домой в Лондон, ее родители рассказали властям об их отношениях.

Впоследствии Факану, которому в то время было 18 лет, арестовали и приговорили к году за решеткой.

Это связано с тем, что законный возраст согласия в Дубае составляет 18 лет, а поскольку девушке было 17 на момент, когда они занимались сексом, это делало ее несовершеннолетней согласно местному законодательству.

Через несколько месяцев Факана наконец был освобожден из тюрьмы, и 3 июля он вернулся домой в Великобританию.

Маркус Факана

Но, к сожалению, организация, которая помогла освободить его из дубайской тюрьмы, сообщила, что через три месяца он скончался.

Радха Стирлинг, исполнительный директор кампании "Задержанные в Дубае", заявила: "Мы с глубокой печалью сообщаем, что наш клиент и друг Маркус Факана трагически погиб в автокатастрофе в Тоттенхеме после освобождения из дубайской тюрьмы. Его потеря является болезненным напоминанием о том, насколько бесценна жизнь и как ненужное заключение отнимает у людей время, которое они никогда не смогут вернуть. Каждый день свободы имеет значение. Он проявил силу и мужество, он был полон энтузиазма и оптимизма по отношению к своему будущему. Это ужасно, что путь Маркуса оборвался так скоро после того, как он начал строить свою жизнь заново”.

По информации The Standard, Факана был пассажиром столкнувшегося с другой машиной автомобиля, причем издание сообщает, что автомобиль не остановился перед полицейскими, и офицеры потеряли его из виду, когда он уехал.

Однако, когда они догнали его, обнаружили, что он столкнулся с другим автомобилем, а пассажир (Факана) был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

Водитель, которому также 19 лет, был арестован полицией и взят под стражу.

О других пострадавших в результате столкновения не сообщается.

