Туриста отправили в тюрьму из-за негативного отзыва о гостинице

В Таиланде туриста отправили в тюрьму из-за негативного отзыва об отеле. За это ему грозило до 2 лет лишения свободы.

Об этом пишет Insider.

Отель Sea View Resort, Таиланд, утверждает, что Уэсли Барнс написал "серию обидных отзывов", а потому администрация решила обратиться в полицию.

Барнс был арестован и провел две ночи в тюрьме, ему угрожало двухлетнее заключение. После этих испытаний TripAdvisor разместил предупреждающее сообщение на странице тайского отеля.

Американец Уэсли, живущий в Таиланде, посетил островной курорт в июне 2020 года. Он оставил однозвездный отзыв об отеле под названием: "Неприветливый персонал и ужасный менеджер ресторана".

Он также сказал: "Недоброжелательный персонал, никто никогда не улыбается. Они ведут себя так, будто им там никто не нужен. Менеджер ресторана был худшим. Он из Чехии. Он чрезвычайно груб и невежлив с гостями. Найдите другое место. Есть много отелей с более приятным персоналом, который рад, что вы остановились у них.

В отеле утверждают, что попросили Барнса удалить свой отзыв, а когда он отказался, обратились в полицию и обвинили его в клевете.

В Таиланде действуют строгие законы против клеветы, нарушение которых может привести к двухлетнему тюремному заключению или штрафу в размере 200 000 бат ($6 300).

TripAdvisor оплатил юридические расходы Барнса, и считается, что все три стороны достигли соглашения, согласно которому обвинения будут сняты, а отклик удален.

Однако Sea View утверждает, что туристический сайт нарушил часть сделки, добавив уведомительное сообщение.

В то время как TripAdvisor заявил, что никогда не заключал никакого соглашения и "решительно выступает против каких-либо действий, когда бизнес, как Sea View Hotel & Spa в Ко Чанг, использует местное законодательство, чтобы отправить кого-то в тюрьму за выражение своего мнения" .

На странице отеля Sea View Resort на Tripadvisor появилось красное сообщение, предупреждающее потенциальных гостей.

Напомним, женщина похвасталась проникшей на роскошный курорт, где она и ее дети наслаждались бесплатной едой и напитками, а также всеми удобствами.

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