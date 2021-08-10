Туристическая Грузия существенно усилила карантин: что под запретом

Люди в Грузии, в частности, должны носить медицинские маски во время собраний.
В Грузии в связи с пандемией коронавируса усилили карантинные ограничения, в частности, вновь под запретом работа ночных клубов. Также усиленно масочный режим.
Соответствующее решение принял операционный штаб при координационном межведомственной рады, пишет "Грузия онлайн".
Так, согласно решению в Грузии с 10 августа, введено обязательное ношение медицинских масок в случае скопления людей от пяти человек и даже на открытом пространстве.
Также с сегодняшнего дня ввели ограничения на работу ресторанов, которые не могут работать в ночное время: с 00:00 по 05: 00. Также запрещено проводить свадьбы, поминки и банкеты, в случае нарушения ресторан оштрафуют на 10 000 лари (86 827,86 грн ), в случае повторного нарушения — его закроют.
Кроме того, в Грузии запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе и спортивных соревнований.
Напомним, что на греческом острове Закинф и в городе Ханья на Крите вводится комендантский час из-за роста количества заболеваемости коронавирусом. Кроме того, вводится запрет на круглосуточную музыку в заведениях общественного питания и в развлекательных заведениях. Также в этих районах и во всей стране запрещено проведение любых мероприятий с присутствием более 20 человек на частной, непрофессиональной территории.
А Черногория требует предъявления COVID сертификатов для посещения ресторанов и баров в помещении, ночных клубов и любых спортивных мероприятий. Новые правила касаются в том числе и туристов.