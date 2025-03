Туристическая лодка взорвалась в огне с 92 пассажирами на борту – фото

В Колумбии туристическая лодка взорвалась в огне, в результате чего 92 человека на борту были вынуждены прыгать в море.

Об этом сообщает Need To Know.

По предварительным данным, во время плавания у судна произошло короткое замыкание в одном из двигателей. Огонь быстро распространился и 89 туристов и три члена экипажа были вынуждены эвакуироваться.

На кадрах, появившихся в Сети, видны жертвы в воде, пламя и густой дым.

Спасатели вытащили всех 92 человек из моря.

Лодка загорелась с 92 пассажирами на борту / Фото: скриншот с видео

Пресссекретарь Главного морского управления сообщил: "Судно находилось в туристическом путешествии, когда поступило сообщение о пожаре в движущейся установке, поэтому были немедленно активированы протоколы чрезвычайных ситуаций".

3 марта жертвы были доставлены в Центр морской жизни в Санта-Марте на севере Колумбии.

Один из пассажиров, Карлос Гутьеррес, рассказал: "Нам сказали сохранять спокойствие, но когда мы увидели дым и огонь, всех охватила паника. Мы думали только о собственном спасении. Были люди, которые получили ранения, когда прыгали в воду или пытались доплыть до спасательных лодок".

Также поделилась пережитым туристка из Боготы Карла Мендеса: "Это был ужасный момент, мы услышали крики и увидели людей, прыгавших в воду".

Капитан порта Сесар Грисалес сказал: "Пассажиров перевели на причал, где они прошли медицинское освидетельствование".

О серьезных травмах не сообщалось. В настоящее время идет расследование причин пожара.

