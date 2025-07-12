Туристка 12 дней блуждала в австралийской пустыне: как она выжила

Женщина в пустыне. Иллюстративное изображение / © Pixabay

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Почти две недели продолжались поиски 26-летней немецкой туристки, которая заблудилась в пустынном районе Западной Австралии. Чтобы выжить, она пила воду из луж и ночевала под открытым небом.

Об удивительном спасении молодой женщины сообщает ВВС.

Последний раз Каролину Вилгу, которая приехала в Австралию из Германии, видели в магазине в городе Бикон, куда она приехала на своем фургоне 29 июня.

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Только в четверг, 10 июля, автомобиль туристки обнаружила полиция в кустарниках к северу от этого города. Однако возле фургона, который застрял в болоте, ее не было.

Как оказалось, женщина прошла 24 километра «в растерянном и дезориентированном состоянии».

В пятницу, 11 июля, Вилгу заметила случайная водительница, которая увидела девушку, махавшую руками на обочине дороги. Она была босая, с обмотанной ногой.

Туристка страдала от истощения, обезвоживания, имела на теле «многочисленные укусы насекомых» и травмы ноги.

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Позже ее доставили вертолетом в больницу в городе Перт.

«Она провела 11 ночей под открытым небом и выжила, потребляя минимальные запасы пищи, которые у нее были, также ей пришлось пить дождевую воду и из луж», — рассказали в полиции.

Вилга «хорошо выспалась» в больнице и адаптируется к нормальной жизни.

Напомним, ранее в ужасной авиакатастрофе самолета Boeing 787 с 242 пассажирами, которая произошла в Индии, выжил один человек.

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