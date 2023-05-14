Туристка отдыхала в Турции со своим парнем и сгорела заживо

Хейли Луиза Пирс находилась в фургоне в Бодруме, когда он загорелся.

В Турции при пожаре погибла 54-летняя британская туристка. В ее фургоне загорелся электрический обогреватель.

Об этом пишет dailymail.

Во время отпуска в Бодруме Гейли Луиза Пирс сгорела заживо в своем фургоне. Женщина не смогла спастись от пламени и погибла. Ее парень, с которым она познакомилась на курорте, между тем успел спастись.

Трагедия произошла рано утром. Женщина и ее парень очнулись уже во время пожара. Огонь быстро охватил их трейлер. Они отчаянно пытались спастись.

Туристка отдыхала в Турции со своим парнем и сгорела живьем Фото: dailymail

Муж каким-то образом сумел спастись от огня и лечится от ожогов. А 54-летняя Гейли Луиза Пирс сгорела живьем.

Пожарные прибыли на место происшествия, но не смогли вовремя потушить огонь, чтобы спасти британку. После тушения пожара они обнаружили бездыханное тело Гейли внутри обугленных остатков домика.

Ее тело было доставлено в морг Института судебной медицины Муглы для вскрытия.

Женщину уже похоронили на кладбище Акчаалан в Бодруме, сообщили ее друзья в Facebook.

Местные СМИ сообщают, что пожар возник после возгорания электрического обогревателя. Расследование продолжается.

"Мне грустно говорить, но сегодня утром мы потеряли очень дорогого человека. Буду скучать по Гейли. Летай высоко со своими ангелами. Почивай с миром, подруга", — написал один из друзей Гейли в Facebook.

Министерство иностранных дел Великобритании пока не прокомментировало инцидент.

Напомним, в центре Москвы произошел пожар — горит гостиница "Интерконтиненталь".

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