Туристка устроила танец на флаге Турции: ей грозит тюрьма (видео)

Турция / © pixabay.com

В известном туристическом регионе Каппадокия (Турция) разгорелся скандал из-за иностранной туристки, станцевавшей с турецким флагштоком, имитируя танец на пилоне. Местные власти расценили это как оскорбление «нравственных ценностей нации», из-за чего прокуратура начала расследование.

Об этом пишет Yahoo! Новости.

Детали инцидента

В городе Учисар туристка, чья личность и национальность не разглашаются, проделала трюки на флагштоке, которые были сняты на видео и быстро распространились в соцсетях.

Администрация губернатора провинции Невшехир подала уголовное заявление против женщины. Главный прокурор начал расследование по двум статьям Уголовного кодекса Турции. Туристке грозит до 3 лет заключения за публичное неуважение к турецкому флагу и до 2 лет за оскорбление турецкой идентичности.

Местные власти назвали этот инцидент «ужасным» и расценили его как проявление неуважения. Поступок, вероятно, не спланированный, может обернуться для женщины тюремным заключением.

