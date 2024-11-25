Туристка выпила водку в популярном хостеле и "ослепла": за два дня до этого там умерли 6 человек

Британская туристка рассказала, что она временно "ослепла" после того, как выпила "бесплатную водку" в популярном хостеле для туристов в Лаосе.

Об этом сообщает LADbible.

Город Ванг Виэнг, Лаос, всколыхнула серия смертей от подозрения на отравление метанолом. Считается, что шесть иностранных граждан скончались, а еще 11 остаются в больнице.

Власти Лаоса подтвердили, что в настоящее время продолжается расследование вероятного отравления, и выразили "глубочайшие соболезнования" семьям погибших. Несколько случаев связано с хостелом Nana Backpackers, владелец и менеджер которого были задержаны для допроса полицией.

Шестеро погибших туристов были названы: 28-летняя британская юристка Симона Уайт, австралийские 19-летние девушки Холли Боулз и Бьянка Джонс, датские подруги, 20-летняя Анна-Софи Оркильд Койман и 21-летняя гФрея Веннервальд Соренсен, а также 57-летний американский турист Джеймс Луис Хатсон.

Еще одна британская туристка рассказала о страшном опыте, который она пережила в хостеле: она временно "ослепла" после того, как выпила водки от Nana Backpackers. Женщина, попросившая не называть своего имени, объяснила, что 9 ноября она выпила две "бесплатные водки" в хостеле и вскоре после этого ей стало плохо. Она также рассказала, что пересекалась с некоторыми из шести погибших путешественников в городе.

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"Я просто думала, что у меня похмелье, я провела целый день, ходя между своей комнатой и туалетом, меня просто тошнило", — объяснила она. "Когда я шла в туалет, ничего не видела. Я позвонила своему парню, и он сказал: "Пожалуйста, обратись за помощью, поезжай в больницу".

Она добавила, что три человека из ее группы из 15 человек также заболели.

Женщина добавила, что она выпила бесплатную водку около 15:00 перед тем, как пойти с друзьями на речной тюбинг – событие, которое она не помнит.

Далее она объяснила, что ее симптомы содержали сердцебиение 170 ударов в минуту в покое и одышке, а также временную слепоту и рвоту. Обратившись за медицинской помощью в районную больницу, женщина рассказала, что ей поставили капельницу с физраствором, а затем выписали с лекарством от тошноты.

Что такое отравление метанолом

Метанол – это промышленное химическое вещество, обычно содержащееся в таких продуктах, как растворитель для краски и омыватели лобового стекла автомобилей. Его часто добавляют в напитки, поскольку он дешевле этанола, содержащегося в алкогольных напитках, что позволяет производителям сократить расходы. Также нет способа проверить наличие метанола в алкогольных напитках без использования специального оборудования. Однако это вещество чрезвычайно токсично для человека: считается, что всего 25 мл метанола являются смертельными для организма.

Симптомами отравления метанолом могут быть тошнота, рвота, головокружение, нарушение зрения и боль в животе. Всем, кто подозревает отравление метанолом, рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, в Тернопольской области девочка отравилась грибами и умерла. Она стала уже четвертой жертвой из многодетной семьи, члены которой оказались в медицинских учреждениях после употребления грибов в пищу.

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