Туристки рассказали о темной стороне "райского" курорта: что случилось на Бале

Британская писательница разочаровалась в "райском" курорте / © Pixabay

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Бали и соседний Ломбок, которые часто идеализируют в социальных сетях, оказались совсем не тем раем, которого ожидали две британские туристки. После 12 дней путешествия подруги Элли и ее спутница признались, что разочарованы реальностью, существенно отличающейся от рекламных фотографий. Их опыт стал отрезвляющим напоминанием о том, что красивая картинка в Instagram может скрывать неприглядные проблемы.

Об этом пишет Telegraph.

«Темная» сторона Гили Траванган

Прозрение началось на острове Гили Траванган. С наступлением ночи остров менялся: становился тихим, пустым, с редкими торговцами наркотиками. Особенно шокировало состояние лошадей-извозчиков: худые, с искривленными шеями, они ждали пьяных туристов до глубокой ночи. Местные жители объяснили, что ситуация контролируется местной мафией, зарабатывающей на туристах, наркотиках, секс-услугах и жестоком обращении с животными. Это был секрет Полишинеля, о котором все знали, но молчали.

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Грязь, мусор и разочарование

После этого «прозрения» туристки начали замечать реалии, которые раньше были скрыты «эйфорией». Улицы, затопленные канализацией и грязью, здания без окон, заваленные мусором, заброшенная мебель и техника вдоль дорог — все это создавало удручающее впечатление. Океан тоже был засорен.

Элли даже увидела плавающую в воде сырую куриную лапку. Этот опыт заставил их осознать, что они стали жертвами «древнейшего трюка в мире» — обольщенные красивыми фотографиями в Instagram.

Иллюзия соцсетей и реальные опасности

Несмотря на разочарование, туристки продолжали публиковать «идеальные» фотографии: закаты, водопады, улыбающиеся лица. Это подпитывало ту самую иллюзию, на которую они и сами повели себя.

Ситуация не улучшилась и на материковой части Бали. Переполненность была ужасающей, особенно движение на мопедах. Туристы рассказывали о ДТП, где люди падали с мотоциклов, а их головы «взорвались, как арбузы». Автор статьи сама стала свидетелем, как мужчина с гитарой упал с мопеда, и никто не остановился ему помочь.

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Ответственность туристов и будущее Бали

По возвращении домой туристка размышляла о своем путешествии, назвав его «отрезвляющим опытом». Она чувствует вину за влияние на окружающую среду и местное сообщество, ведь среднестатистический индонезиец на Бали зарабатывает всего 140 фунтов стерлингов в месяц, тогда как туристы пользуются низкими ценами.

Туристический бум также вызвал рост ДТП: в прошлом году на Бали в авариях с участием мотоциклов погибли почти 550 человек, что составляет более 80% всех дорожных происшествий.

Автор подозревает, что социальные сети в значительной степени ответственны за такое положение дел. Она считает, что изменения для Бали возможны, но они должны начаться с туристов.

«Сила заключается в лентах Instagram проезжающих мимо и пока туристы не станут смелее — смелее, чем я — и не начнут публиковать правду о том, что они видят, боюсь, что ничего не изменится, и это когда-то прекрасное место будет потеряно навсегда», — заключает она.

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Напомним, Испания — популярное направление среди миллионов туристов, в том числе украинцев. В этом году эта страна ввела более жесткие правила, которые могут обернуться для отдыхающих значительными штрафами. Путешественников призывают тщательно соблюдать местный дресс-код, чтобы избежать неприятностей.