Туристку убила молния на глазах у мужа во время отпуска (фото)

Они шли по перуанским горам, когда произошло несчастье.

Женщина трагически погибла на глазах своего мужа после того, как ее ударила молния во время горного похода.

Об этом сообщает LADbible.

Аргентинская пара отдыхала в Красной долине, части перуанского региона Куско, когда произошло погодное бедствие. 32-летняя Габриэла Басалло мгновенно погибла на глазах у своего мужа, Самуэля Андреса Сьерры, который, как сообщается, получил серьезные травмы в результате инцидента.

По сообщению полиции, во вторник, 12 ноября, полиция обнаружила тело Габриэлы с ожогами, полученными в результате несчастного случая.

Габриэла Басалло / Фото: NewsX

Пара путешествовала по живописному региону южноамериканской страны, который может похвастаться горами оранжевого и красного цветов.

По сообщению местных СМИ о смерти молодой женщины из Буэнос-Айреса, которая также являлась матерью 10-летнего мальчика, сообщил гид Эфраин Замора Галиндо. Говорят, что пара спускалась с горы, когда в Габриэлу попала молния.

Габриэла с мужем / Фото: NewsX

Самуэля быстро доставили в больницу для оказания медицинской помощи, а тело Габриэлы отвезли в морг для вскрытия. Прокуратура расследует это событие.

Галиндо также рассказал, что Красная долина известна своим рельефом и непредсказуемой погодой, в регионе "часто выпадают снегопады и дожди".

Напомним, в Киеве погибла девушка после падения с высоты. Она упала на крышу пристройки и скончалась на месте.

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