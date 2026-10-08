Туристку задержали в аэропорту из-за ее выходки в самолете: что она натворила

Пассажирку самолета задержали за курение на борту / © Reuters

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Пассажирка самолета во время полета в Великобританию курила вейп на борту. Она не реагировала на замечания бортпроводников, поэтому ее задержали сразу после приземления самолета.

Об этом пишет mirror.co.uk.

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Самолет вылетел из международного аэропорта Ханьи на Крите в аэропорт Ист-Мидлендс в Великобритании.

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Один из пассажиров на борту рассказал, что другая пассажирка начала курить электронную сигарету примерно через час после начала полета. Ее попросили прекратить, но, по словам этого человека, ее еще дважды ловили на том, что она курила электронную сигарету. Затем, после того как стюардесса вынесла ей последнее предупреждение, пилот обратился к пассажирам через громкоговоритель и сказал, что если она еще раз закурит электронную сигарету, ее данные будут переданы полиции, и ее задержат после прилета.

По словам свидетеля, затем пассажирку снова застали за курением электронной сигареты, после чего стюардесса изъяла устройство и попросила ее сдать посадочный талон и паспорт.

По прибытии в аэропорт женщину задержали. Представитель полиции Лестершира заявил: «По прибытии в Великобританию 30-летнюю женщину арестовали по подозрению в курении в самолете, зарегистрированном в Великобритании, в то время, когда курение было запрещено, и ее дело было урегулировано во внесудебном порядке».

Представитель авиакомпании Ryanair отметил: «Ryanair придерживается строгой политики нулевой терпимости в отношении ненадлежащего поведения пассажиров. Мы и впредь будем принимать решительные меры по борьбе с неадекватным поведением пассажиров, обеспечивая, чтобы все пассажиры и экипаж путешествовали в атмосфере уважения и без стресса, без лишних препятствий».

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