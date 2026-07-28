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Туристов призвали не ехать в две страны ЕС из-за смертельной опасности: что происходит
Две страны Европы столкнулись с беспрецедентными лесными пожарами, которые привели к массовой эвакуации населения и туристов.
Из-за масштабных лесных пожаров, охвативших Испанию и Францию, более 300 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться. Власти и правительства других стран призывают туристов воздержаться от поездок в пострадавшие регионы и следить за экстренными обновлениями.
Об этом сообщает The Independent.
Рекомендации для туристов, планирующих поездки в Испанию и Францию, обновили из-за масштабных лесных пожаров, охвативших обе страны.
Правительство Великобритании призывает находящихся в Испании граждан не посещать пострадавшие районы Мадрида и Авилы. Между тем во Франции путешественникам советуют выполнять рекомендации местных властей и перед поездкой уточнять информацию у владельцев квартир или туристических операторов.
Из-за стихии в Испании и Франции уже эвакуировали более 300 тыс. человек. Кроме того, власти рассматривают возможность полной эвакуации города Бордо.
«Охватившие нашу страну пожары достигли беспрецедентного масштаба», — заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню.
К ликвидации последствий пожаров привлекли французскую армию, а Евросоюз направил на помощь самолеты и вертолеты.
Президент автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала ситуацию «самым масштабным пожаром в истории региона». Она отметила, что распространению огня способствовали аномальная жара, сильный ветер и слияние нескольких очагов возгорания.
Официальные рекомендации по путешествиям
Испания
По информации британского правительства, в Испании ввели общенациональное чрезвычайное положение из-за пожаров в Мадриде и Авиле. Также сообщается о новых очагах возгорания в других внутренних регионах страны.
Тем, кто находится в Испании, рекомендуют:
выполнять все указания местных властей и экстренных служб;
не посещать пострадавшие районы и не прокладывать через них маршруты;
регулярно следить за сообщениями служб чрезвычайных ситуаций;
в случае опасности звонить по номеру 112.
Туристам, которые планируют въезд в Испанию через Францию, рекомендуют заранее ознакомиться с актуальными советами по путешествиям по Франции. Аналогичная рекомендация касается и тех, кто следует в Испанию из Гибралтара.
Франция
Британское правительство предупреждает о масштабных лесных пожарах в отдельных районах департамента Жиронда, в том числе вблизи Сомоса, Ле-Поржа и Леж-Кап-Ферре.
Французские власти уже эвакуировали кемпинги, туристические объекты и часть жилых кварталов.
Отдельное большое возгорание также охватило часть департамента Ланды, в том числе район Бискарроса и близлежащие территории.
Власти предупреждают, что доступ к пострадавшим районам может быть ограничен, а перекрытие дорог возможно без предупреждения.
Тем, кто находится в этих районах или только планирует туда поездку, советуют придерживаться рекомендаций местных властей, следить за сообщениями местных СМИ, а также перед путешествием уточнять информацию в месте проживания или у туристического оператора.
Для получения актуальной информации о лесных пожарах префектура открыла горячую линию, которая работает с 09:00 до 17:00 по номеру +33(0)9 70 80 90 40 (для департамента Жиронда нужно выбрать опцию 1).
Также путешественники могут отслеживать активные очаги возгорания с помощью интерактивной карты лесных пожаров Франции.
Лесные пожары в Европе — последние новости
Напомним, из-за масштабных лесных пожаров, вызванных аномальной жарой и сильным ветром, в Испании объявлено чрезвычайное положение: огонь уничтожил тысячи гектаров леса, дым достиг центра Мадрида, а власти признали, что справиться со стихией самостоятельно не могут, поэтому привлекли авиацию из Греции и Италии. Во Франции самая сложная ситуация на юго-западном побережье в Жиронде, где эвакуируют 140 тыс. человек, а из-за смены ветра пламя стремительно приближается к пригороду и аэропорту Бордо.