Туристов призвали не ехать в две страны ЕС из-за смертельной опасности: что происходит

Пепелище после лесных пожаров в Испании / © Getty Images

Реклама

Из-за масштабных лесных пожаров, охвативших Испанию и Францию, более 300 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться. Власти и правительства других стран призывают туристов воздержаться от поездок в пострадавшие регионы и следить за экстренными обновлениями.

Об этом сообщает The Independent.

Реклама

Рекомендации для туристов, планирующих поездки в Испанию и Францию, обновили из-за масштабных лесных пожаров, охвативших обе страны.

Реклама

Правительство Великобритании призывает находящихся в Испании граждан не посещать пострадавшие районы Мадрида и Авилы. Между тем во Франции путешественникам советуют выполнять рекомендации местных властей и перед поездкой уточнять информацию у владельцев квартир или туристических операторов.

Из-за стихии в Испании и Франции уже эвакуировали более 300 тыс. человек. Кроме того, власти рассматривают возможность полной эвакуации города Бордо.

«Охватившие нашу страну пожары достигли беспрецедентного масштаба», — заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню.

К ликвидации последствий пожаров привлекли французскую армию, а Евросоюз направил на помощь самолеты и вертолеты.

Реклама

Президент автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала ситуацию «самым масштабным пожаром в истории региона». Она отметила, что распространению огня способствовали аномальная жара, сильный ветер и слияние нескольких очагов возгорания.

Официальные рекомендации по путешествиям

Испания

По информации британского правительства, в Испании ввели общенациональное чрезвычайное положение из-за пожаров в Мадриде и Авиле. Также сообщается о новых очагах возгорания в других внутренних регионах страны.

Тем, кто находится в Испании, рекомендуют:

выполнять все указания местных властей и экстренных служб;

не посещать пострадавшие районы и не прокладывать через них маршруты;

регулярно следить за сообщениями служб чрезвычайных ситуаций;

в случае опасности звонить по номеру 112.

Туристам, которые планируют въезд в Испанию через Францию, рекомендуют заранее ознакомиться с актуальными советами по путешествиям по Франции. Аналогичная рекомендация касается и тех, кто следует в Испанию из Гибралтара.

Реклама

Франция

Британское правительство предупреждает о масштабных лесных пожарах в отдельных районах департамента Жиронда, в том числе вблизи Сомоса, Ле-Поржа и Леж-Кап-Ферре.

Французские власти уже эвакуировали кемпинги, туристические объекты и часть жилых кварталов.

Отдельное большое возгорание также охватило часть департамента Ланды, в том числе район Бискарроса и близлежащие территории.

Власти предупреждают, что доступ к пострадавшим районам может быть ограничен, а перекрытие дорог возможно без предупреждения.

Тем, кто находится в этих районах или только планирует туда поездку, советуют придерживаться рекомендаций местных властей, следить за сообщениями местных СМИ, а также перед путешествием уточнять информацию в месте проживания или у туристического оператора.

Для получения актуальной информации о лесных пожарах префектура открыла горячую линию, которая работает с 09:00 до 17:00 по номеру +33(0)9 70 80 90 40 (для департамента Жиронда нужно выбрать опцию 1).

Также путешественники могут отслеживать активные очаги возгорания с помощью интерактивной карты лесных пожаров Франции.

Лесные пожары в Европе — последние новости

Напомним, из-за масштабных лесных пожаров, вызванных аномальной жарой и сильным ветром, в Испании объявлено чрезвычайное положение: огонь уничтожил тысячи гектаров леса, дым достиг центра Мадрида, а власти признали, что справиться со стихией самостоятельно не могут, поэтому привлекли авиацию из Греции и Италии. Во Франции самая сложная ситуация на юго-западном побережье в Жиронде, где эвакуируют 140 тыс. человек, а из-за смены ветра пламя стремительно приближается к пригороду и аэропорту Бордо.

Новости партнеров