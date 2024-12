Туристу грозит тюрьма в Дубае из-за смайлика в SMS: что и кому он прислал (фото)

Ирландцу грозит тюрьма в Дубае после того, как его обвинили в отправке эмодзи с угрозами.

Стюарт Куини приехал в ОАЭ в сентябре и живет у своего друга, находясь под запретом на поездки. Текстовые сообщения были отправлены до того, как 39-летний мужчина уехал туда.

В январе в 2022 году ремонтник сопровождал своего друга в Дубаи, чтобы помочь ему устроить новую жизнь. Стюарт из села Лара, графство Уиклоу, познакомился с жителем Бельгии, который помог его другу найти квартиру. Стюарт жил у своего друга в течение двух месяцев, а затем вернулся в Ирландию. Куини, увлекающийся гольфом и садоводством, намеревался вернуться в ОАЭ через неделю, чтобы провести больше времени со своим товарищем. Он оставил в квартире некоторые вещи.

Пресс-секретарь организации "Задержанные в Дубае" заявил: "Пока Стюарт и его друг находились в отъезде, бельгиец проник в квартиру и без разрешения забрал все их личные вещи. Стюарт, разумеется, был расстроен и надеялся, что ему удастся вернуть свои вещи, поскольку они были для него личными, в том числе небольшими, но сентиментальными подарками от его покойной бабушки. Стюарт составил несколько юридических писем, но они были полностью проигнорированы"

"Я не возражаю против одежды, это просто вещи моей бабушки и подарок от друга, которые очень важны для меня", — рассказал он основательнице организации Радзи Стирлинг. "Я приехал к нему в июне в прошлом году и отправил ему несколько сообщений, в которых в основном говорил, что хочу получить свои вещи обратно, или я пойду в полицию, но снова не получил ответа".

Стюарт Куини / Фото: Detained In Dubai

После возвращения в Ирландию Стюарт получил еще несколько плохих новостей. Его бабушка страдала деменцией и была переведена в дом престарелых.

"Это очень сильно ударило по нему", – добавила Стирлинг. "Она его лучшая подруга. Он пытался справиться с болью, употребляя алкоголь, что он делает только раз или два раза в год. В нетрезвом состоянии он, видимо, вспомнил о краже, достал свой телефон и отправил бельгийцу несколько смайликов с изображением ниндзя и капли крови".

Куини рассказал Стирлинг: "Я очень редко пью, поэтому это совершенно не характерно для меня. У меня никогда не было проблем с законом".

Когда он прибыл 6 сентября, его сразу же заключили под стражу, отвезли в полицейский участок Аль-Барша и сказали, что он не может покинуть страну, сообщает организация.

"Ему сообщили, что ему грозит несколько лет заключения в соответствии с суровыми законами, запрещающими грубые, оскорбительные или угрожающие текстовые сообщения, даже если они выражены саркастически, в шутку между близкими друзьями или любимыми", — поясняется в заявлении "Задержанных в Дубае". "Мама Стюарта связалась с обвинителем, и они оба извинились, но он сказал, что не отзовет дело".

Стюарт Куини с мамой / Фото: Detained In Dubai

По словам Стирлинг, строгими законами Дубая часто злоупотребляют заявители, которые открывают полицейские дела только для того, чтобы потребовать деньги у жертв.

"Это недобросовестно, что такое допускается. Это ставит людей под угрозу ложных обвинений и неправомерного преследования. Законы ОАЭ о киберпреступности очень опасны для туристов. Они нечетки, субъективны, произвольно применяются, а наказания могут быть суровыми".

