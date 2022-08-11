Туристы на гидроциклах напугали стадо тюленей у побережья Корнуолла: местные зоозащитники бьют тревогу

Туристы на гидроциклах напугали стадо тюленей у побережья Корнуолла.
Стадо тюленей, отдыхавшее на скалах у побережья Корнуолла, было вынуждено в панике прыгать в море, поскольку их напугали трое туристов на гидроциклах.
Об этом пишет издание Daily Mail.
Как стало известно, инцидент произошел у побережья Корнуолла в Великобритании. Там семья на водных мотоциклах добралась до скал, на которых отдыхало стадо тюленей.
Животные так испугались туристов, что сразу начали прыгать в море.
“Если их испугать, тюлени на суше рискуют получить серьезные травмы от пастбища, когда они мчатся по скалам обратно в безопасное море. Они также рискуют упасть с высоты, что может привести к переломам костей или иногда к смертельным травмам”, — пишет Daily Mail.
Именно поэтому местные защитники животных предупредили отдыхающих о риске травмирования животных — в частности, тюленей, дельфинов и других представителей морской жизни.
Это уже второй раз за столько недель, когда благотворительная организация выдает предупреждение и совет пользователям и посетителям пляжа оставить тюленей в покое.
Напомним, что суд отправил пропагандистку Овсянникову под домашний арест по делу о "военных фейках".
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