Туристы обезобразили одно из самых красивых мест на планете: причиной стала всем известная примета

В геотермальном бассейне "Морнинг Глори" в национальном парке Йеллоустоун в США обнаружили тонны монет и другие металлические предметы.

Всем известно, если хочешь вернуться в понравившееся тебе место – брось монетку в фонтан. Но что делать, если фонтана нет? Посетители Йеллоустоунского национального парка в США десятилетиями отвечали на этот вопрос одним образом – бросали свои монетки в легендарный геотермальный бассейн "Морнинг Глори".

К чему привела невинная, на первый взгляд, примета, сообщает The Independent.

Сотрудники Национального парка забили тревогу из-за того, что вода в геотермальном бассейне, много лет удивлявшая туристов своим ярко-голубым цветом, стала желто-зеленой.

Представители парка рассказали, что масштабное загрязнение природного водоема повлекли за собой туристы, которые годами бросали в бассейн не только монетки, но и разный мусор.

"Мы нашли тонны, возможно, тысячи тонн монет. Главная дорога парка проходит мимо бассейна, поэтому некоторые металлические детали, похожие на автомобильные, тоже были брошены на дно водоема",

– рассказал местный егерь.

Экологи отмечают, что обычно вода в таких природных бассейнах, как "Морнинг Глори", имеет ярко-голубой цвет. Но когда слой монет на дне бассейна в парке Йеллоустоун перекрыл каналы термальных источников, вода в нем стала холоднее и изменила цвет на желто-зеленый.

Как восстановить обезображенный геотермальный бассейн "Морнинг Глори", эксперты пока не решили. Вероятно, его дно попытаются очистить, но пока трудно оценить объем работ и совершенно непонятно, помогут ли такие действия.

Напомним, в Калифорнии закрыли национальный парк для туристов из-за массовых укусов пчел. Огромное количество пчел слетелось в национальный парк "Джошуа-Три" из-за жары и нехватки воды.

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