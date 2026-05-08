Туристы оказались в эпицентре извержения вулкана: есть погибшие и пострадавшие

Вулкан / © Associated Press

В Индонезии в результате извержения вулкана Дуконо погибли по меньшей мере трое туристов. Еще нескольких человек ищут спасатели после извержения, которое произошло в пятницу утром.

Об этом сообщило издание The New York Times.

По данным Вулканологической службы Индонезии, вулкан Дуконо извергся около 7:40. Извержение сопровождалось громким звуком, а столб густого дыма поднялся примерно на 10 километров над вершиной. В пятницу днем официальные лица заявили, что активность вулкана усиливается.

Начальник местной полиции Эрлихсон Пасарибу сообщил телеканалу Kompas TV, что на горе во время извержения находились 20 туристов. Впоследствии три человека были найдены мертвыми, еще семеро безопасно спустились вниз.

В то же время Агентство по вопросам стихийных бедствий Индонезии сообщило по меньшей мере о пяти пострадавших. Спасательные службы продолжают поиски пропавших и пытаются эвакуировать альпинистов из района вулкана.

По информации Вулканологической службы Индонезии, Дуконо остается одним из самых активных вулканов страны. Только за последний месяц там зафиксировали почти 200 извержений.

Полиция также заявила, что туристов предупреждали о запрете восхождения на гору из-за опасной активности вулкана.

Напомним, ранее на Филиппинах началось новое извержение вулкана Майон — одного из крупнейших вулканов страны. В небо поднялся плотный столб пепла, который начал распространяться на окружающие территории.

