Туристы потерялись в горах из-за "магических" грибов: как они спаслись (фото)

В США спасли заблудившихся туристов Фото: иллюстративное / © lonelyplanet.com

В США, в штате Нью-Йорк, лесные рейнджеры оказали помощь группе путешественников, которые потеряли ориентацию после употребления галлюциногенных грибов и не смогли самостоятельно выйти из маршрута.

Об этом сообщает PopularScience.

Инцидент произошел 29 августа. Около 17:00 спасатели получили сигнал SOS через спутниковую систему 911 неподалеку от смотровой площадки Giant Ledge, расположенной в горах Кетскилл близ Вудстока. Это популярное место для походов, известное видом на гору Слайд-Маунтин — самую высокую вершину региона (1280 м).

Рейнджерам парка сообщили, что четверо туристов заблудились после того, как съели грибы, и что один из них «испытал изнурительное состояние опьянения». Фото: Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка

Уже в 18:45 три рейнджера нашли четырех туристов, один из которых находился в сильном психоделическом состоянии после употребления так называемых «магических» грибов. Именно это привело к панике и остановило дальнейшее движение группы.

По данным экспертов, в мире известно около 200 видов грибов, содержащих психоактивный компонент псилоцибин. Наиболее мощными считаются представители рода Psilocybe — в частности, P. azurescens, P. semilanceata и P. cyanescens. Даже незначительная доза этого вещества может вызвать яркие галлюцинации, изменение восприятия времени, эйфорию и нарушение координации.

Хотя псилоцибин не считается смертельно опасным или вызывающим физическую зависимость, его употребление нередко сопровождается дезориентацией, тревожностью, тошнотой и рвотой.

Во время происшествия туристы тоже потеряли ключи от своего автомобиля. К спасательной операции присоединились пожарные, которые помогли отвести группу в начало маршрута. Там путешественников осмотрели медики, после чего рейнджеры доставили их в арендуемое жилье.

На следующий день команда спасателей провела повторный поиск и нашла ключи, лежавшие в сумке, спрятанной под поваленным деревом среди папоротника.

Несмотря на незаконность употребления псилоцибина в штате Нью-Йорк, официальные штрафы туристам не выписали. Рейнджеры ограничились предупреждением.

Ранее говорилось, что в США мужчина выколол себе глаза после употребления галлюциногенных грибов. 21-летний парень в Техасе после употребления псилоцибина — психоактивного вещества, которое содержится в так называемых «волшебных грибах», к сожалению, умер. Он нанес себе тяжелые травмы, уколов оба глаза деревянным карандашом.