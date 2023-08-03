Туристы пожаловались на элитный отель в Доминикане: видели труп, публичный секс и фекалии в бассейне

Супруги пожаловались на адский отпуск в пятизвездочном отеле в Доминиканской Республике.

Об этом пишет Hull Live.

50-летний Алан Стивенс забронировал 17-дневный отпуск в качестве подарка на день рождения для своей жены, и пара прибыла в конце июня в гостиницу Riu Republica в Пунта-Кане.

Они утверждают, что гости принимали наркотики, открыто занимались сексом и опорожнялись в бассейне. По его словам, им также предлагали наркотики.

Отель Riu Republica / Фото: hulldailymail.co.uk

Также мужчина заявил, что они были свидетелями тела, спрятанного под простыней после того, как гостья отеля упала с балкона. О смерти упавшей с четвертого этажа женщины 30 июня сообщило издание Dominican Today.

"Это был 100% самый плохой отпуск, в котором мы когда-либо были. Единственной хорошей вещью в отпуске был номер! Когда мы впервые пошли в бассейн, то увидели, как гости курят траву в бассейне, люди занимаются сексом в бассейне, и все это было мерзко. Мы видели, как одна женщина блевала в бассейне, а другой гость на самом деле опорожняется в бассейне. За 17 дней нашего пребывания к нам подошли люди, предлагавшие нам наркотики примерно 10 раз. Охранников тоже не было, из-за чего все было очень опасно. Женщина упала с балкона, пока мы были там, и мы прошли мимо и увидели ее тело, спрятанное под простыней. Это было действительно жутко, поскольку мы не понимали, что происходит", — поделился он.

Отель Riu Republica / Фото: hulldailymail.co.uk

Когда Алан пожаловался турагенту, то, по его словам, на это отреагировали "безразлично". Ему предложили ваучеры на 250 долларов, а также психологическую консультацию "в связи с событиями, свидетелем которых они были", несмотря на то, что отпуск стоил ему почти 4000 долларов. Сумму компенсации он назвал "шуткой".

Напомним, российские туристы опозорились в Турции, пытаясь украсть из гостиницы 35 кг еды. Их поймали с поличным работники гостиницы.

Читайте также: