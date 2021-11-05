Пляж перед курортом Hyatt Ziva Riviera Cancun из Google Maps Street View 2014 года. / Google Maps

Туристы прятались в гостинице: на курорте в Мексике наркоторговцы устроили смертельную стрельбу

Туристы прятались в гостинице: на курорте в Мексике наркоторговцы устроили смертельную стрельбу

Двое вероятных наркодельцов получили смертельные травмы.

В Мексике в четверг, 4 ноября, в результате стрельбы между наркоторговцами на пляже в поселке Пуэрто-Морелос, расположенном к югу от Канкуна, погибли два человека.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что инцидент произошел после 14:00 по местному времени на участке пляжа между двумя курортами. Когда члены двух преступных группировок открыли огонь, отдыхающие разбежались по гостиничным номерам.

Двое вероятных наркодельцов получили смертельные травмы, других жертв или пострадавших в результате стрельбы нет.

Отдыхающий из США Джим Вильдермут рассказал, что услышал выстрелы, когда находился у бассейна в отеле Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. После этого он и другие туристы побежали в свои номера, где оставались по указанию администрации гостиницы.

В соцсетях также сообщают, что многие отдыхающие скрывались в фойе гостиницы. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, расследующие инцидент.

Все хозяева и трудящиеся изготавливаются теперь и brought to lobby. Active shooter в Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Still не update from hotel. Люди являются hugging все остальные и племя. pic.twitter.com/AqbYms3AUb — Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021

Стрельба произошла почти через две недели после того, как две туристки, в том числе 25-летняя американская блоггерша индийского происхождения Анджали Риот, были убиты во время перестрелки между наркоторговцами в туристическом центре мексиканского города Тулум.

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