Туристы прятались в гостинице: на курорте в Мексике наркоторговцы устроили смертельную стрельбу

Двое вероятных наркодельцов получили смертельные травмы.
В Мексике в четверг, 4 ноября, в результате стрельбы между наркоторговцами на пляже в поселке Пуэрто-Морелос, расположенном к югу от Канкуна, погибли два человека.
Об этом сообщает ABC News.
Отмечается, что инцидент произошел после 14:00 по местному времени на участке пляжа между двумя курортами. Когда члены двух преступных группировок открыли огонь, отдыхающие разбежались по гостиничным номерам.
Двое вероятных наркодельцов получили смертельные травмы, других жертв или пострадавших в результате стрельбы нет.
Отдыхающий из США Джим Вильдермут рассказал, что услышал выстрелы, когда находился у бассейна в отеле Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. После этого он и другие туристы побежали в свои номера, где оставались по указанию администрации гостиницы.
В соцсетях также сообщают, что многие отдыхающие скрывались в фойе гостиницы. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, расследующие инцидент.
Все хозяева и трудящиеся изготавливаются теперь и brought to lobby. Active shooter в Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Still не update from hotel. Люди являются hugging все остальные и племя. pic.twitter.com/AqbYms3AUb— Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021
Стрельба произошла почти через две недели после того, как две туристки, в том числе 25-летняя американская блоггерша индийского происхождения Анджали Риот, были убиты во время перестрелки между наркоторговцами в туристическом центре мексиканского города Тулум.
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