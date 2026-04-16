Туристы случайно нашли клад и стали миллионерами: как это удалось (фото)

Золото нашли в Чехии / © iDNES.cz

Двое туристов получат исторически наибольшее для Чешской Республики вознаграждение за находку золотого клада вблизи горы Звичина в Трутновском районе. Сумма выплаты составит 11,7 миллиона крон, что в несколько раз превышает предыдущий рекорд в 2 миллиона крон.

Об этом пишет Idnes.cz.

Детали находки и оценка стоимости

Клад был обнаружен в феврале 2025 года и передан в Музей Восточной Чехии в Градце-Кралове. Коллекция весом 5,23 кг состоит из 598 золотых монет, более 30 табакерок, ювелирных изделий и других предметов XIX–XX веков. Пробирное бюро подтвердило, что большинство артефактов изготовлено из 14-каратного золота.

По словам заместителя губернатора по культуре Иржи Штепана, сумма вознаграждения рассчитана по специальной юридической процедуре. Поскольку речь идет о чистом золоте, по закону оно оценивается в 100% стоимости металла в день находки (2237,5 крон за грамм), а не в 10% от культурной стоимости, что применяется в обычных случаях.

Золото нашли в Чехии / © iDNES.cz

Историческая ценность и происхождение

Специалисты классифицируют находку как один из самых значительных кладов Центральной Европы. Происхождение предметов пока остается невыясненным, однако ученые установили, что коллекцию спрятали в каменной стене после 1921 года.

Золото нашли в Чехии / © iDNES.cz

Среди основных гипотез — попытка сохранения имущества человеком, который преследовался нацистским режимом, или депортированными после войны немцами.

Золото нашли в Чехии / © iDNES.cz

Сравнение с предыдущими находками

До этого момента наибольшей выплатой в стране было 2 миллиона крон за «находку века» — серебряные монеты X века, обнаруженные в 2015 году. Текущий рекорд обусловлен как объемом найденного золота, так и стремительным ростом мировых цен на этот металл, которые, по словам губернатора Петра Колеты, утроились за последние три года.

После завершения реставрационных работ Музей Восточной Чехии планирует представить клад в рамках специальной экспозиции.

