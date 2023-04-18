Туристы в Марокко платили за напитки фальшивыми деньгами: как их наказали

Британец вместе с другом полетел в Марокко в отпуск.

Там 29-летний Оливер Эндрюс покупал выпивку за фальшивые деньги. За это его посадили в тюрьму в Марракеше, пишет mirror.co.uk.

За хранение и распространение фальшивых денег внутри страны он проведет десятилетие за решеткой. Отмечается, что туриста арестовали вместе с приятелем всего за несколько часов до того, как они должны были лететь домой. Оливер провел под стражей пять месяцев.

11 апреля обоих мужчин осудили, несмотря на то, что Эндрюс утверждал, что не знал, что банкноты были подделкой. Кроме того, они были обвинены по одному пункту обвинения в создании организованной преступной группы.

Также Оливер заявил, что испытывал жестокое обращение со стороны марокканской полиции.

Фото: mirror.co.uk

Находясь под замком, ни одному из подсудимых не был предоставлен доступ к официальному переводчику или адвокату во время допроса. По словам семьи, их "принуждали подписывать иностранные документы", которые они не совсем понимали.

Сообщается, что Эндрюс также страдает заболеванием сердца. Ему каждый день нужно лекарство, но он не может получить доступ к своим таблеткам уже более месяца, что ставит под угрозу его здоровье, добавляет семья.

Также он отметил, что не получил помощи от британских властей, но Министерство иностранных дел по делам Содружества и развития (FCDO) заявило, что оно оказало помощь.

Семья мужчины сказала: "Его психическое и физическое состояние очень ухудшалось, поскольку без лекарств его кровообращение замедлялось. Мы просто хотим, чтобы посольство выполнило свою работу, посетило его и обязательно проверило его благополучие".

Со своей стороны, мама Эндрюса, призналась BBC, что чувствует себя очень разочарованной британским правительством. Она сказала, что они не просят юридическую помощь, но хотят гарантий его благополучия.

Напомним, британец скончался от отравления алкоголем в Польше. Смерть наступила после того, как ему сделали 22 шота за полтора часа в стриптиз-клубе.

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