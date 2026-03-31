Туристы в панике бегут с Кипра — что стало причиной

После атаки дрона туристы начали массово покидать Кипр. / © Associated Press

На Кипре фиксируют резкое падение туристического потока — путешественники, в том числе из Великобритании, массово отказываются от поездок из-за опасений, связанных с войной США и Израиля против Ирана.

Об этом сообщает Еxpress.

По данным гостиничного сектора, количество бронирований на острове сократилось примерно на 40% в марте и апреле. В популярных курортных городах, таких как Лимассол и Протарас, появились почти пустые пляжи и улицы.

Причиной волны отмен стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке, совпавшая с началом туристического сезона после зимнего перерыва. Дополнительную тревогу вызвал инцидент с ударом беспилотника по британской военной базе RAF Акротири на Кипре в начале марта.

После этого уровень отмен краткосрочных бронирований резко возрос — по некоторым оценкам, с примерно 15% до пиковых 100% в первые дни после атаки. Хотя впоследствии показатель снизился, он и дальше остается повышенным.

Туристические компании также сообщают о значительном замедлении новых бронирований на весь 2026 год.

Цены на отдых на Кипре начали снижаться

На фоне падения спроса цены на отдых стали снижаться. По данным аналитиков, стоимость проживания в апреле-мае уже упала примерно на 12%. Туроператоры предлагают бюджетные пакеты, пытаясь вернуть туристов, иногда от 100 фунтов стерлингов за недельный отдых с перелетом.

Кипр, который в 2025 году установил рекорд с более чем 4,5 млн туристов, сейчас сталкивается с последствиями своего географического расположения — остров находится менее чем в 200 км от побережья Сирии и Ливана.

В то же время официальные представители Кипра призывают не паниковать. Посол Кипра в Великобритании Кириакос Курос заявил, что остров остается безопасным и стабильным направлением для путешествий.

«Кипр и дальше является надежным и популярным местом для туристов. Временные колебания бронирований связаны с общей ситуацией в регионе и не отражают реальную безопасность на острове», — подчеркнул он.

Согласно актуальным рекомендациям британского МИД Кипр не входит в перечень опасных направлений для путешествий.